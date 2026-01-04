馬杜洛押抵美國「下機畫面曝光」　5日將在紐約市出庭

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子3日被美軍特種部隊逮捕，目前正被押往紐約市布魯克林的拘留中心。根據美國官員說法，他將於5日首次出庭受審。

▲馬杜洛稍早在美方聯邦人員押送下，抵達紐約州斯圖爾特空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）。（圖／路透）



CNN引述知情人士說法報導，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）當時正在熟睡，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。川普也在「真相社群」（Truth Social）發布照片顯示，馬杜洛戴著手銬與眼罩，登上美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），被送至紐約。

▲川普發布馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



CNN最新消息指出，據信載著馬杜洛的直升機，已從曼哈頓出發，飛往布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。影片顯示，執法人員將一名身穿黑色服飾、戴著頭套的男子帶到直升機旁，而CNN與《福斯新聞》等媒體確認此人正是馬杜洛。

另據《路透社》報導，美國司法部官員透露，這對夫妻已被紐約南區聯邦地區法院起訴，其中馬杜洛將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭，面臨指控包括毒品恐怖主義陰謀等。其妻子弗洛雷斯也面臨古柯鹼走私陰謀等罪名。

▲馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市的直升機場。（圖／路透）

川普在佛州海湖莊園記者會上證實，「我們在一次戲劇性的夜間行動中成功逮捕了馬杜洛，這次行動還導致（委國首都）卡拉卡斯（Caracas）部分地區斷電。」他強調，馬杜洛被拘留期間，美國將管理委內瑞拉，直到順利完成權力過渡為止。

目前尚不清楚川普計畫如何管理委內瑞拉，美軍對於該國並無控制權，馬杜洛政府的其他官員依然掌控局面，且似乎無意願與華府合作。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）與其他高官3日在電視台露面，譴責了這次「綁架」行動，並且要求釋放馬杜洛夫婦。她堅稱馬杜洛是委國唯一的總統，並且誓言準備好捍衛國家。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）