瑞士酒吧跨年夜爆炸40人亡！死者身分全數釐清　半數以上是青少年

▲瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納跨年夜酒吧爆炸引發火災，民眾在現場悼念。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜酒吧火災造成40人罹難，其中26人為青少年，年齡最小僅14歲，另有119人受傷，部分嚴重燒燙傷。事故引發全國哀悼，以及針對酒吧身分查驗和安全規範的討論，兩名酒吧負責人也因涉嫌過失殺人接受調查。

根據《加拿大廣播公司》，此次火災發生於當地時間1日凌晨，地點為克蘭蒙丹納知名的「Constellation」酒吧，事故疑似因慶祝用「仙女棒」香檳太靠近天花板引燃火焰。

瑞士瓦萊邦（Valais）警方4日表示，所有40名罹難者身分已確認，年齡介於14至39歲之間，且逾半數為青少年，包括1名14歲瑞士公民與1名14歲法國公民。

死者國籍分布廣泛，其中21人為瑞士公民、7人為法國公民、6人為義大利公民，其餘來自羅馬尼亞、土耳其、葡萄牙、比利時，另有1名瑞士和法國雙重國籍者，以及一名持有法國、以色列及英國國籍的15歲女孩。

罹難者家屬表達沉痛哀悼，其中一名16歲瑞士男童的母親透過社群媒體表示，「現在我們可以開始哀悼，知道他安息了」。

火災還造成約119人受傷，其中許多傷者為嚴重燒燙傷。瑞士政府已將35名患者轉往比利時、法國、德國及義大利的專科醫療機構治療。

事件也引發對酒吧營業與身分檢查規範的質疑，警方指出，兩名酒吧負責人正面臨包括過失殺人、過失傷害及過失引發火災等刑事調查，但尚未被拘留，原因是沒有逃避調查的跡象。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）宣布，將9日舉行全國哀悼日，屆時各地教堂將響起鐘聲，並進行1分鐘默哀。當地民眾也在克蘭蒙丹納街頭舉行靜默悼念遊行，表達對罹難者的追思與哀痛。

教會方面，瓦萊邦主教讓-瑪麗•洛維（Jean-Marie Lovey）在追思禮拜中表示，來自全球的慰問與支持湧入，包括教宗良十四世（Pope Leo XIV）也透過訊息表達對受害家庭的關懷，並鼓勵所有受災者保持勇氣。洛維表示，「無數破碎心靈的人與我們同在，表達了同情與支持」。