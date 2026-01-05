川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

在美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，美國總統川普4日警告，若委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

川普警告羅德里格斯 下場恐比馬杜洛還慘

法新社報導，川普在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）短暫電話專訪時表示，如果羅德里格斯「不做正確的事」，後果將相當嚴重，「可能比馬杜洛還要嚴重」。

美軍於當地時間3日清晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動攻擊，轟炸多處軍事目標，並將馬杜洛及其妻子帶往紐約，兩人目前面臨美國聯邦法院提出的毒品走私相關指控。

川普政府核心目標：原油

川普政府指出，只要能夠實現華府的核心目標，包括開放美國投資委內瑞拉龐大的原油儲備，美方願意與馬杜洛政府的其他成員合作。

▲委內瑞拉副總統羅德里格斯就任臨時總統。（圖／路透）



川普發出上述警告之際，羅德里格斯已獲委內瑞拉最高法院與軍方確認為臨時總統。長期反對美國在海外進行國家建構與政權更替的川普，日前卻表示，美國將「治理」委內瑞拉。

他今天進一步告訴《大西洋月刊》，「重建也好，政權更迭也好，怎麼稱呼都可以，總比現在的狀況好」。他並直言，委內瑞拉「已經徹底失敗，在各方面都是一場災難」。

此外，這名79歲的共和黨籍總統也重申其一貫立場，主張北大西洋公約組織（NATO）盟國、丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）應成為美國的一部分。當被問及美軍在委內瑞拉的行動是否對格陵蘭釋放訊號時，川普回應說：「他們要自己去理解，我真的不知道……但我們確實需要格陵蘭，絕對需要，這是出於防衛需求。」