國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

命中了？秘魯薩滿預言「川普除掉馬杜洛」　5天後就成真

▲秘魯薩滿29日舉行一年一度的傳統儀式，針對2026年發表各項預測。（圖／達志影像／美聯社）

▲秘魯薩滿12月29日舉行一年一度的傳統儀式，針對2026年發表各項預測。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日被美軍逮捕，就在5天前，一群秘魯薩滿（shaman）才預言2026年他將在美國總統川普的介入下倒台，成為驚人巧合。

5天前的12月29日，一群秘魯薩滿在首都利馬（Lima）海灘舉行年度預言儀式，對2026年國際情勢做出多項驚人預測。他們指出，委內瑞拉政局將出現大變動，「馬杜洛和川普之間會出現非常嚴重的問題，甚至可能爆發第三次世界大戰」，但川普最終勝出。

其中一名薩滿西蒙（Ana María Simeón）表示，馬杜洛將於2026年被川普趕下台，「我們祈求馬杜洛離開、退休，希望美國總統川普能夠讓他被撤換，而我們遇見這將在明年發生。」不過，她也預言馬杜洛逃亡海外後，不會被抓獲，這部分就與現況不符。

63歲的馬杜洛與妻子3日凌晨在睡夢中被美軍逮捕，目前已押抵布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。他預計5日首次在紐約市出庭，面臨毒品恐怖主義陰謀等指控，妻子也面臨古柯鹼走私陰謀等罪名。

川普指控馬杜洛是非法政權，領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼等非法毒品。川普第一任期的2020年，就曾以貪腐等罪名起訴馬杜洛，第二任期更在加勒比海大規模部署美軍打擊「運毒船」，持續施壓這名獨裁總統下台。

秘魯薩滿驚人預言！川普恐病倒　「這地」爆發第3次世界大戰

馬杜洛是誰？公車司機變總統　執政13年經濟崩潰「800萬人逃出國」

馬杜洛被抓了！　委內瑞拉人上街狂歡「終於有機會回家」

馬杜洛押抵美國「下機畫面曝光」　5日將在紐約市出庭

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

