川普剛打委內瑞拉！　白宮副幕僚長妻PO文暗示：格陵蘭就快了

▲美國副總統范斯（JD Vance）曾訪問位於格陵蘭的美軍皮圖菲克太空基地畫面。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國白宮高層幕僚家屬在社群媒體發布暗示併吞格陵蘭（Greenland）的爭議圖像，引起關注。對此，丹麥政府於4日正式表達強烈不滿，要求美方尊重其領土完整。此舉讓原本因美國軍事干預委內瑞拉而動盪的國際局勢，再度蒙上外交陰影。

「SOON」字引發外交風波

根據CBS新聞（CBS News）報導，引發爭議的圖像由白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）發布。她在X平台帳號上傳一張將格陵蘭全島塗上美國國旗色彩的加工圖，並僅附上一個單字，「快了（SOON）」。

此貼文發布的時間點極為敏感，正值美國軍隊於周六在委內瑞拉首都卡拉卡斯完成軍事行動、逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後數小時。外界解讀，這反映出川普政府在海外擴張及能源策略上的野心已延伸至北極圈。

丹麥駐美大使強硬回應

丹麥駐美大使索倫森（Jesper Moeller Soerensen）隨即在社交媒體發文反擊。他強調，「期望美方能對丹麥的領土完整給予充分尊重。」

索倫森大使重申，丹麥與美國雖為密切盟友，且在北極安全領域有深度合作，但主權問題不容模糊。他特別提到，丹麥在2025年已顯著提升北極防衛能力，顯示出丹麥對於維護領土主權與區域安全的嚴肅態度。

戰略資源與領土併吞爭議

川普政府長期以來不掩飾對格陵蘭的渴望。格陵蘭不僅在北極地區具有極高的軍事戰略價值，更蘊藏豐富的關鍵稀土礦產，對美國高科技與國防產業至關重要。

目前，川普政府已指派格陵蘭特使，此類動作已持續引發哥本哈根當局及歐盟（EU）的強烈反彈。此外，隨著川普宣布將「無限期管理」委內瑞拉並開發其石油儲備，歐洲盟友對於美國近期單邊主義的抬頭感到高度憂慮。

▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

