川普宣布：美國正掌控委內瑞拉　要求提供「完全准入」

▲ 川普稱委內瑞拉目前由美國掌控。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。美國總統川普4日晚間宣布，美國正「掌控」委內瑞拉，並透露正與剛宣誓就職的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接觸。

根據CNN，川普4日在空軍一號上受訪說道，「別問我誰在掌權，因為我的答案會很有爭議」，當記者追問此言有何意義時他回答，「這代表我們在掌權，我們說了算。」

川普稱他尚未親自與羅德里格斯交談，但其他官員已和她接觸，將在適當時機與她談話，並強調「她正在配合」。他也直言，「委內瑞拉現在是個死國。我們必須讓它復甦，石油公司需要大量投資來重建基礎設施。」

儘管羅德里格斯稱美軍行動公然侵犯國際法及國家主權，川普駁斥她反擊美國的說法，並稱他需要羅德里格斯短期內對美國完全開放，「我們需要完全准入，需要獲得他們國家的石油和其他東西，讓我們能夠重建他們的國家。」

他也重申當天稍早對《大西洋月刊》所言，警告羅德里格斯若「不做正確的事」，將面臨比馬杜洛更可怕的命運，「因為馬杜洛馬上就投降了。」

這起逮捕行動美軍精英三角洲部隊執行，並獲FBI特勤小組協助，知情人士3日透露有少數士兵受傷。川普4日證實此事，稱傷兵身體狀況良好，也和他們通過電話，「他們的勇氣令人難以置信。他們下直升機時子彈到處亂飛，其中一架直升機受損嚴重，但我們把所有人都帶回來了，沒有人喪生。」