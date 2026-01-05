　
國際

川普宣布：美國正掌控委內瑞拉　要求提供「完全准入」

▲▼川普。（圖／路透）

▲ 川普稱委內瑞拉目前由美國掌控。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。美國總統川普4日晚間宣布，美國正「掌控」委內瑞拉，並透露正與剛宣誓就職的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接觸。

根據CNN，川普4日在空軍一號上受訪說道，「別問我誰在掌權，因為我的答案會很有爭議」，當記者追問此言有何意義時他回答，「這代表我們在掌權，我們說了算。」

川普稱他尚未親自與羅德里格斯交談，但其他官員已和她接觸，將在適當時機與她談話，並強調「她正在配合」。他也直言，「委內瑞拉現在是個死國。我們必須讓它復甦，石油公司需要大量投資來重建基礎設施。」

儘管羅德里格斯稱美軍行動公然侵犯國際法及國家主權，川普駁斥她反擊美國的說法，並稱他需要羅德里格斯短期內對美國完全開放，「我們需要完全准入，需要獲得他們國家的石油和其他東西，讓我們能夠重建他們的國家。」

他也重申當天稍早對《大西洋月刊》所言，警告羅德里格斯若「不做正確的事」，將面臨比馬杜洛更可怕的命運，「因為馬杜洛馬上就投降了。」

這起逮捕行動美軍精英三角洲部隊執行，並獲FBI特勤小組協助，知情人士3日透露有少數士兵受傷。川普4日證實此事，稱傷兵身體狀況良好，也和他們通過電話，「他們的勇氣令人難以置信。他們下直升機時子彈到處亂飛，其中一架直升機受損嚴重，但我們把所有人都帶回來了，沒有人喪生。」

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。對此，媒體人范琪斐4日分析，自己不認為川普會為了台灣跟中國開戰，川普不想做全世界警察，所以打委內瑞拉不是為了公平正義，只是利益，川普把拉美視為美國地盤，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？但這個邏輯很可怕的是，川普可能也可以接受俄羅斯有自己的地盤，烏克蘭給俄羅斯管，是不是說，也接受中國有自己的地盤，台灣給中國管？

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉「其實跟台灣有仇」　呂秋遠曝2大舊恨！

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

關鍵字：

川普委內瑞拉馬杜洛美軍行動國際局勢

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

