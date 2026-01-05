美軍逮捕馬杜洛前就有人下注　神秘帳號狂賺破1300萬！

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）



記者董美琪／綜合報導

美國媒體披露，在華府對委內瑞拉採取軍事行動、拘捕總統馬杜洛之前，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket上，已有投資人提前押注馬杜洛政權將出現重大變局，並因此獲得超過43萬美元的高額報酬。

▲Polymarket是美國預測市場平台，用戶可對經濟指標、獎項得主及總統與國會選舉等各類未來事件下注。（點圖可放大／翻攝自polymarket）



美國於3日對委內瑞拉發動軍事行動，行動中直接將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）拘捕並押離境外，隨後送往紐約。美方指控兩人涉及毒品走私等多項罪名，案件震撼國際。

美媒Axios報導指出，在美國總統川普於3日清晨正式對外宣布逮捕行動前，Polymarket平台上已有交易者於2日深夜做出相關預測，顯示市場似乎提前嗅到政治風向的變化。

根據Axios掌握的資料，一個疑似新註冊的Polymarket帳號，於2日投入約3萬美元資金，押注馬杜洛將「垮台」。隔日馬杜洛遭美國拘捕後，該名投資人獲利金額迅速攀升，最終進帳達43萬6759.61美元。

針對此一交易是否涉及內線或異常資訊，Polymarket截至Axios發稿當天，尚未對外界詢問做出任何回應。