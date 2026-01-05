馬杜洛牢房曝光！　曾爆食物長蛆、寒冬沒暖氣「如人間地獄」

▲布魯克林大都會拘留中心，牢房內部簡陋。點圖可放大。（圖／翻攝美國司法部）



記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日被美軍逮捕後，目前關押在紐約市的「布魯克林大都會拘留中心」（MDC Brooklyn）。該設施長年因環境惡劣被形容為「人間地獄」，甚至曾經因此挨告，如今美媒揭露其內部情況。

《紐約郵報》報導，布魯克林大都會拘留中心是一間位於日落公園（Sunset Park）的聯邦拘留設施，曾關押過墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）、性侵犯饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）、槍殺醫療保險CEO的曼喬尼（Luigi Mangione）等重大罪犯，並長期因惡劣環境飽受抨擊。

▲該設施曾被爆出多項環境問題。（圖／達志影像／美聯社）



該設施曾被爆出牢房髒亂、食物布滿蛆蟲、經常停電等問題，一些法官拒絕把嫌犯送到這裡關押，甚至曾因「不人道」環境，被紐約聯邦公設辯護人協會（Federal Defenders of New York）起訴。

法律援助協會（ Legal Aid Society）去年6月指出，布魯克林大都會拘留中心「因危險環境惡名昭彰，長年下來成為嚴重疏忽與虐待的同義詞。被關押在那裡的人必須忍受冬天暖氣中斷、滿是蛆蟲的食物、缺乏適當醫療照護，包括錯誤的癌症診斷，並因長期人力不足導致致命暴力事件。」

▲馬杜洛已被抓捕至美國。（圖／路透）



馬杜洛過去在豪華總統府過著奢靡生活，2018年在土耳其公開享用高級牛排大餐，在國內引發民眾怒火。他執政13年8個月期間，委內瑞拉陷入史上最嚴重經濟危機，包括惡性通膨、長期民生物資短缺等，政府侵犯人權及嚴酷壓迫異議人士，導致2014年迄今約800萬人逃亡海外。

2017年流亡至阿根廷的委內瑞拉喜劇演員博尼拉（Gabriel Bonilla）4日表示，「這是他們應得的下場。美國最糟糕的監獄都比委內瑞拉那些折磨人民多年的牢籠好太多。」

63歲的馬杜洛預計5日中午首次在曼哈頓聯邦法院出庭，面臨毒品恐怖主義陰謀等指控，妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）也面臨古柯鹼走私陰謀等罪名。夫妻倆被分開單獨監禁，監獄外圍聚集支持與反對馬杜洛的抗議民眾，現場部署至少4名全副武裝的執法人員，手持M4機關槍巡邏與嚴密戒備，另有10多名警察駐守。