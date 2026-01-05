下一個輪到哥倫比亞？　川普暗示動武：聽起來還不錯

▲川普針對委內瑞拉採取的軍事行動震驚國際。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普4日暗示，接下來可能對哥倫比亞採取軍事行動，直言這個想法「聽起來還不錯」。前一天，他下令特種部隊「三角洲部隊」突襲委內瑞拉，活捉該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），並將其押回美國候審，震驚國際。

CNN、《路透社》報導，川普在空軍一號上向媒體表示，「哥倫比亞也非常病態，被一個病態的人統治著，他喜歡製造古柯鹼並賣到美國，而他的行為無法再持續太久了」，顯然意指哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。

記者詢問美國是否會對哥倫比亞展開軍事行動時，川普毫不猶豫地回應，「對我來說，這聽起來還不錯。」

▲哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）被川普形容為病態的人。（圖／達志影像／美聯社）



川普也警告「墨西哥必須振作起來」，因為大量毒品持續透過該國湧入美國，「我們必須做點什麼。」他說自己多次向墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提議美軍協助，但對方「有點害怕」。至於古巴政權，川普則預測「將會自行垮台」，不需要採取任何行動。

川普表示，美國致力於確保周邊國家成功，以及石油能夠自由流通，「這樣能夠降低油價，對我們的國家是件好事。」

▲馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

63歲的馬杜洛3日凌晨在睡夢中被美軍逮捕，目前已押抵布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。他預計5日首次在紐約市出庭，面臨毒品恐怖主義陰謀等指控。

川普指控馬杜洛是非法政權，領導販毒集團「太陽集團」（Cartel de los Soles），2000年以來向美國運送了數百噸的古柯鹼等非法毒品。川普第一任期的2020年，就曾以貪腐等罪名起訴馬杜洛，第二任期更在加勒比海大規模部署美軍打擊「運毒船」，持續施壓這名獨裁總統下台。