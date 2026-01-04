　
國際

馬杜洛被抓了！　委內瑞拉人上街狂歡「終於有機會回家」

▲▼馬杜洛被抓，委內瑞拉移民湧上美國佛州邁阿密近郊的多勒爾（Doral）街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬杜洛被抓，委內瑞拉移民湧上佛州多勒爾（Doral）街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日被美軍逮捕後，大批委內瑞拉移民湧上街頭，慶祝這名鐵腕領導人垮台，他們當年遭受壓迫，或者為了生計離鄉，如今終於有機會返國與親友團聚。不過，也有不少美國人對政府干預表達反對與憤怒。

《美聯社》指出，2014年迄今約有800萬人逃離委內瑞拉，最初移居拉丁美洲及加勒比海地區的鄰國，但在新冠疫情爆發後，越來越多人轉向美國，徒步穿越哥倫比亞和巴拿馬的叢林，或在經濟擔保人的資助下獲得人道主義假釋（Humanitarian Parole）前往美國。

▲▼馬杜洛被抓，委內瑞拉移民湧上美國佛州邁阿密近郊的多勒爾（Doral）街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬杜洛被抓，委內瑞拉移民湧上美國佛州邁阿密近郊的多勒爾（Doral）街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬杜洛被抓，委內瑞拉移民湧上美國佛州邁阿密近郊的多勒爾（Doral）街頭慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

馬杜洛被捕的消息傳出後，大量委內瑞拉移民湧上佛州邁阿密近郊的多勒爾（Doral）街頭慶祝，把母國國旗披在肩上，隨著音樂跳舞並高唱「自由」。這是他們期待已久的結果，但他們同時也好奇接下來的情勢發展。

2015年逃離委內瑞拉的梅倫德斯（Niurka Meléndez）移民至紐約市後，創辦了「委內瑞拉與移民援助」（Venezuelans and Immigrants Aid）組織，她直言母國已被壓迫、飢餓與恐懼逼到「崩潰邊緣」，「對我們來說，這只是我們所期待的正義的開端。」

西班牙則是除了美國及拉丁美洲之外，委內瑞拉移民的最大聚集地。一位移民西班牙的委內瑞拉反對派人士匿名表示，「我們都很高興，但我們必須確保權力轉移過程有秩序、和平且受到尊重」。他認為，在2024年7月選舉中獲勝的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是具有憲法正當性的當選總統，拒絕接受現任副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接掌政權的可能性。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子遭美國逮捕後，反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）

▲委內瑞拉國內也有反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）

委內瑞拉移民組織「加那利-委內瑞拉聯盟」（Canarian-Venezuelan Union）副主席羅德里奎茲（Agustín Rodríguez）希望，這能促使移居海外的數百萬同胞重返家園，「沒有人喜歡看到這種『火花』，但為了讓國家找到出路，恢復政權輪替，讓人民擁有未來，並且回到自己的國家，這可能是必要的。」

不過，一些美國人民反對政府軍事干預委內瑞拉，甚至認為其真正目的是委國龐大的石油蘊藏量。華府、紐約、波士頓、芝加哥及洛杉磯等美國主要城市出現抗議活動，多達百人冒著嚴寒抗議，標語寫著「別對委內瑞拉開戰」及「美國勿插手拉丁美洲」等。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲馬杜洛上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

「社會主義與解放黨」成員赫特（Kameron Hurt）批評，「美國眼中只有金錢符號，看不見努力過好生活的真實人類。」「芝加哥反戰委員會」聲明，「美國發動帝國主義戰爭時，國內的基礎建設及社會計畫正遭受苦難。我們不希望公帑被用來資助戰爭，也不希望政府對主權國家委內瑞拉開戰。」

分析師指出，馬杜洛擔任總統12年，政權觸手深入委內瑞拉社會，未來發展仍存在多種可能性，包括暴力衝突與政治不穩定。此外，反對派也對未來領袖人選出現分歧，除了前述的龔薩雷茲之外，2025年諾貝爾和平獎得主、在2024年大選被禁止初選的馬查多（Maria Corina Machado）呼聲也不小。

01/02 全台詐欺最新數據

【余家昶告別式】女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

相關新聞

美抓捕委內瑞拉總統　綠委：中俄難以干預美國後院

美抓捕委內瑞拉總統　綠委：中俄難以干預美國後院

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉多處軍事設施展開突襲行動，並證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。對此，民進黨立委陳冠廷表示，除了軍事行動本身成功有效，這也是一場高度政治與戰略意涵兼具的示範行動，充分展現美國在軍事能力、情報、指揮體系與區域掌控上的成熟與自信。

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

