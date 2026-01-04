　
國際

川普戰術恐成「北京對台範本」？　美學者示警馬杜洛被抓後果

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普證實美軍逮捕馬杜洛。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》3日一篇專欄文章指出，「美國在委內瑞拉的勝利，可能幫助中國獲得優勢」。儘管川普政府突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），展現強硬軍事與國家實力，但這套戰術恐被北京拿來對付台灣。

《彭博社》專欄作家、約翰霍普金斯大學（JHU）高級國際研究學院（SAIS）教授布蘭德斯（Hal Brands）指出，這次精準軍事行動證明，美國情報及軍事能力迄今依然無可匹敵，不可否認的是，川普擊垮了一名糟糕的領導人，並在全球權力鬥爭之中揮出重拳，但人們仍對委內瑞拉的未來及地緣政治影響產生質疑。

川普去年上任以來，透過打擊毒販、外交施壓巴拿馬、支持阿根廷與薩爾瓦多的友好政權等手段，重新確立美國在美洲的主導地位。而馬杜洛很可能將在美國監獄度過餘生，成為拉丁美洲「親中俄領袖」的嚴厲警告。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

此外，川普偏好透過新奇、令人意外的方式動用武力，這次行動更凸顯他偏好的戰爭模式。正如去年6月突襲伊朗核設施前的誤導資訊，其政府這次也釋出有意談判的假消息，讓馬杜洛放鬆戒備。此外，川普也偏好最大程度地提高保密性與奇襲感，從而凸顯美國優勢，不僅能夠精準打擊，還能夠按照意願發起與結束衝突。

這次行動也顯示，獨裁強權之間的團結有限。中俄長年支持馬杜洛，雖對委內瑞拉主權遭侵犯表達憤怒，但在美國武力之前僅限於口頭譴責，去年也未採取實際行動援助伊朗。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮捕後乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

▲馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市直升機場。（圖／路透）

不過，儘管川普在戰術上大獲全勝，委內瑞拉的未來仍充滿變數，政權轉移可能複雜、漫長又混亂。儘管拉美各國的對中政策可能更加謹慎，但北京已在該區域投資基礎建設長達數十年，並且為了長期優勢考量，預期仍將繼續在拉丁美洲建立經濟、技術與政治關係。

最後，儘管川普政府宣稱這次行動具有合法性，因為馬杜洛已被美國起訴，歷史上也有美軍1989年入侵巴拿馬，推翻時任領袖諾瑞嘉（Manuel Noriega）前例。但若北京一直密切關注，那或許是因為川普「封鎖敵對國家、斬首其領導層」的戰術，最終可能被用於對付台灣。在現今這個更具挑戰性的環境裡，美國先例恐怕終有一天遭到惡意利用。

馬杜洛是誰？公車司機變總統　執政13年經濟崩潰「800萬人逃出國」

馬杜洛被抓了！　委內瑞拉人上街狂歡「終於有機會回家」

馬杜洛押抵美國「下機畫面曝光」　5日將在紐約市出庭

 
01/02 全台詐欺最新數據

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

