國際

怪風捲空氣城堡10公尺高空6死　倖存男童4年後「跨年夜撞電桿亡」

怪風捲空氣城堡10公尺高空　重傷男童4年前倖存「跨年夜身亡」。（圖／翻攝自X）

▲15歲少年跨年夜傳出事故身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名15歲少年跨年時在一起單車事故中身亡，警方發現他意外撞上一根電線桿導致重傷，送醫後不治，而他4年前曾在一起空氣城堡被吹到空中10公尺的事故中奇蹟倖存，該事件造成6名兒童死亡、3名兒童受傷。

跨年夜騎電動單車　15歲少年意外身亡

事件發生在12月31日晚上7時30分左右，15歲少年里德(Lucas Reid)在塔斯馬尼亞州(Tasmania)德文港市(Devonport)騎著電動自行車時，意外撞上一根電線桿導致重傷。

當地居民發現後，雖然立即衝出家門幫忙，但急救人員趕到時，仍當場宣布少年已經死亡。事件引發民眾不捨與哀悼，因為他曾是4年前西爾克雷斯特小學(Hillcrest Primary School)空氣城堡事件的倖存者。

4年前遇空氣城堡事件　倖存者少年噩耗引發不捨

西爾克雷斯特小學2021年12月16日發生，空氣城堡被強風吹到空中10公尺高，造成6名兒童死亡，里德當時也身受重傷，在醫院接受數周的治療才康復，法院調查發現，事發的空氣城堡只被4個釘子簡單固定住，引發家長對空氣城堡營運商提出控告。

里德的不幸消息傳出後，除了身旁親友，還有澳洲各界名人對事件表達哀悼，目前針對單車車禍案件，警方正在進行調查。

01/03

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

空氣城堡澳洲電動自行車車禍Lucas Reid紐澳要聞

