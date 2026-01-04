馬杜洛嗆川普「來抓我啊」不到半年成真！白宮PO片：你現在該懂了

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間3日下令對委內瑞拉發動軍事突擊行動，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人帶離委國。如今白宮官方帳號與川普本人同步釋出馬杜洛在去年8月公開嗆聲川普「來抓我啊！懦夫」畫面，諷刺意味十足。

上銬畫面曝光 白宮釋出「神預言」影片嘲諷

隨著馬杜洛抵達紐約、被上銬押解的畫面曝光，白宮與川普本人也同步釋出一段影片，引發熱議。影片內容剪接了馬杜洛在去年8月公開嗆聲川普的畫面，當時他對著鏡頭放話，「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮等你，膽小鬼們，別讓老子等太久。」如今一語成讖，成為白宮「回馬槍」的最佳素材。

綜合外媒報導，馬杜洛與妻子是在美軍與美國執法部門聯合行動中被捕，隨後被帶上美國海軍兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），再轉乘軍機抵達紐約州橘郡斯圖爾特機場，並在美國緝毒局人員戒護下，搭乘直升機前往紐約市。

Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t.



The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. ???????????? pic.twitter.com/eov3GbBXf4 — The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026

懸賞5000萬美元 嗆聲不到半年就被抓

事實上，馬杜洛早在川普第一任期尾聲，就遭紐約、華府及佛州聯邦檢察官以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等多項罪名起訴。川普於2025年重返白宮後，更將對馬杜洛的懸賞金提高至5000萬美元（約新台幣15.69億元），而馬杜洛正是在此背景下，高調嗆聲美國「有種就來抓」。

沒想到不到半年，美國政府在CIA與特種部隊縝密策畫下，真的將他押回美國。川普也在自家社群平台Truth Social上，發布結合馬杜洛嗆聲畫面、美軍轟炸片段與白頭海鵰意象的影片，搭配激昂配樂，態度相當強硬。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

盧比歐補刀最致命：你現在該懂了

白宮官方X與Instagram帳號則釋出迷因式影片，引用國務卿盧比歐（Marco Rubio）的談話諷刺表示，「如果你不懂，那你現在該懂了。」並直指馬杜洛其實曾有機會選擇退讓，但「他錯失了機會」。這波官方吐槽，也被外界形容是「補刀補到最深」，讓馬杜洛過去的嗆聲成為國際級反諷名場面。