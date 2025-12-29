　
地方 地方焦點

防範突發攻擊事件　台南警局跨年晚會維安演練　市長黃偉哲全程視察

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應近期北部發生隨機攻擊事件，台南市政府警察局提前升高警戒，29日下午1時50分於永華市政中心西側廣場，舉辦跨年晚會維安演練，模擬演唱會進行中歹徒丟擲煙霧彈並隨機攻擊，引發群眾騷動的突發狀況，全面檢視跨年夜現場的即時應變與跨局處整合能力，市長黃偉哲親自到場全程視察。

警察局表示，本次演練由警察局統籌，結合消防局、衛生局、交通局、新聞處及秘書處等單位，模擬跨年晚會人潮密集時，現場執勤員警第一時間發現異常，立即圈圍歹徒、控制現場動線，並由特殊任務警力持辣椒水、臂盾及電擊槍迅速制伏歹徒，同步啟動疏散人群、傷患救護、通報責任醫院及周邊路口交通號誌管控等機制，演練過程逼真、節奏緊湊。

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，跨年晚會是台南年度活動中參與人數最多的一場，市府團隊必須以最嚴謹態度面對任何可能風險。透過演練，讓各單位熟悉從現場應變、歹徒制伏到後送救護的完整流程，雖然沒有人希望事件發生，但一旦真的發生，市府有能力即時處理，讓市民安心迎接新的一年。

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別提醒，為確保活動安全，跨年晚會當天將禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品進入會場；外縣市民眾若有攜帶行李需求，請配合將行李寄放於服務台，活動結束後再行領取。

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

警察局強調，跨年晚會維安工作將以「民眾安全」為最高原則，全面提升現場維安規格與警力部署，結合科技監控與即時通報機制，務求活動順利、秩序良好，讓市民朋友在安全無虞的環境中，平安迎接新的一年。

▲台南市警局29日下午在永華市政中心西側廣場舉辦跨年晚會維安演練，市長黃偉哲親自到場視察。（記者林東良翻攝，下同）

12/28 全台詐欺最新數據

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

台南好young跨年晚會登場永華市政中心周邊12/31下午起交管到元旦凌晨

台南好young跨年晚會登場永華市政中心周邊12/31下午起交管到元旦凌晨

台南市政府主辦的「台南好young跨年晚會」將於12月31日在永華市政中心西側廣場登場，活動自31日下午1時一路嗨到2026年1月1日凌晨2時，市府預期跨年人潮與車潮湧入，安平區建平路、南島路及東西南榕大道等周邊道路，將配合活動實施大範圍交通管制，呼籲民眾務必提前規劃行程、善用大眾運輸，別讓倒數夜變成塞車夜。

1700萬賓利駛入沙灘　受困7小時代價慘重

1700萬賓利駛入沙灘　受困7小時代價慘重

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

陳亭妃清晨掃善化牛墟：我已準備好承擔台南

陳亭妃清晨掃善化牛墟：我已準備好承擔台南

台南驚傳虐嬰！未滿1歲童遭不當對待腦出血　2保母遭羈押

台南驚傳虐嬰！未滿1歲童遭不當對待腦出血　2保母遭羈押

