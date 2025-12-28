戴勝益設基金會　捐贈埔榮巡迴車＋超音波儀

▲王品戴勝益之女戴筱薇代表戴水教育基金會捐贈醫療巡迴車及超音波掃描儀。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由王品集團創辦人戴勝益以其父母之名成立的「戴水教育基金會」，長期回饋社會、將小愛轉化大愛，日前捐贈臺中榮總埔里分院醫療巡迴車2部及高階超音波掃描儀1台，希望提昇偏鄉醫療服務品質及熱度、弭平城鄉醫療差距，成為偏鄉醫療服務典範。

捐贈儀式日前在中榮埔里分院舉行，戴勝益之女戴筱薇代表戴水教育基金會出席，並由院長張仁義代表受贈、回贈獎狀乙紙，感謝基金會公益善行。

院方指出，戴勝益10多年前即以個人名義，默默捐助許多貧困家庭，更將50%股票捐做公益，並取父親「戴芳」與母親「黃水剩」之名，成立「戴水教育基金會」，以「閱讀、藝文教育」為目標執行一系列的公益關懷計劃，實際援助偏鄉學童的生活教育資源，並成立益品書屋「閱讀生活，從心靈來豐富精神層次的滿足」、益品美術館「讓藝術融入生活，提升生命的深度」；戴筱薇表示，很榮幸有機會可贊助偏鄉醫療資源，讓醫療量能更上一層樓，同時對偏鄉家庭做

出支持與貢獻。

張仁義致詞時表示，該院服務大埔里地區鄉親，醫療服務區域覆蓋醫療資源缺乏、公共交通工具貧乏及部分道路狹小之偏遠地區，醫療巡迴車是必備之重要交通工具，但目前高齡長照團隊僅有1輛7人座醫療巡迴車，承蒙戴水教育基金會慷慨捐贈2部醫療巡迴車，除可排除交通工具不敷使用之困境，也將大大提升醫護團隊訪視效率，提供不間斷之醫療服務；另超音波掃描儀可協助疾病之判別診斷，廣泛運用於骨科、復健科、新陳代謝科、免疫風濕科及腸胃科等個案，有助於疾病之早期發現、早期治療，讓更多偏鄉長者與弱勢病患享有即時、專業、高品質的醫療品質服務。