少子化衝擊！韓國一年倒閉4千所學校　「校園成廢墟」淪治安死角

根據韓國教育部最新統計，截至今年為止，全韓國倒閉的中小學數量已正式突破 4,000大關。這波裁併校風潮不僅重創偏鄉教育，更導致數百間校舍長期荒廢，成為地區治安的隱憂。專家警告，若不採取中長期轉型對策，廢校潮將從偏鄉蔓延至大都市，未來5年情況將更為嚴峻。

5年關掉150間！國小成重災區 「滅校海嘯」停不下來

根據《SBS NEWS》報導，韓國教育部數據顯示，目前全韓累計廢校數達4,008所。其中「國小」受災最嚴重，數量高達3,600多間，顯示低生育率最先衝擊到基礎教育基層。

令人心驚的是，光是最近5年內就有超過150所學校消失，平均每個月有2至3所學校走入歷史。隨著學生人數持續下探，預計到2030年，還會有超過100所學校面臨關門大吉的命運。這股「滅校海嘯」正以不可逆的趨勢席捲全韓。

荒廢校舍淪治安死角：370處「養蚊子」 逾半荒廢超過10年

校門關了之後，衍生的問題才剛開始。統計指出，目前全韓有超過370處廢棄校舍處於「完全閒置」狀態，形同巨型養蚊子館。

更糟糕的是，這些閒置校舍中有超過一半以上，已經整整10年無人使用、缺乏管理。這些原本應是地方活力來源的校園，如今淪為斷垣殘壁的荒地，不僅浪費公共資源，更可能成為治安死角與社區毒瘤，引發當地住民強烈不安。

幼兒園也逃不過！3年消失4000家 專家：轉型是唯一出路

除了義務教育體系，學前教育更是首當其衝。過去3年內，韓國幼兒園減少了400多間，而民間經營的托嬰中心更慘，竟有高達4,000多間在短期內倒閉消失，第一線的育兒環境正迅速崩潰。

韓國教育專家強調，學生人數減少已是不可抗力的社會現實，政府不應只是「被動關校」。專家呼籲，政府應制定中長期對策，將廢棄校舍轉型為「社區日間照顧中心」、「青創空間」或「藝文中心」，讓失去學生的校園能以新的面貌服務地方住民，避免廢校帶來的地區衰退連鎖反應。



