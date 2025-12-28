　
地方 地方焦點

用腳走、用時間證明　陳亭妃清晨掃善化牛墟：我已準備好承擔台南

▲立委陳亭妃清晨現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手寒暄，展現行動力。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃清晨現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手寒暄，展現行動力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵時刻，立委陳亭妃27日晚間完成政見發表會後，搭乘最後一班高鐵返台南，途中因地震影響高鐵一度停駛，直到凌晨1時多才回到住處，但28日還沒亮，她又再度出門跑行程，清晨5時多現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手、聊天，用行動展現「準備好承擔責任」的決心。

▲立委陳亭妃清晨現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手寒暄，展現行動力。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，政治不是靠嘴巴，而是要靠長時間的付出與累積。她也呼籲市民朋友用眼睛看、用心體會，誰是真正為台南準備好的人，而不是只會用莫須有、張冠李戴、抹黑造謠的方式操作政治。

在前一晚的政見發表會中，陳亭妃完整提出台南未來的整體發展藍圖。她指出，市政不能零碎推動，必須有清楚的架構與執行路徑，因此提出「科技三軸」、「四季農漁業」、「五大觀光軸」、「福利六都齊」、「交通七彩行」等政策主軸，從產業、就業、觀光到交通，全面串聯溪北、溪南與沿海、山區，強化城市競爭力。

在科技產業方面，陳亭妃主張以農業科技、半導體、AI與綠能為核心，推動科技三軸整合升級；農漁業政策則聚焦建構完整通路、冷鏈系統與災損SOP，讓農漁民一年四季都能安心生產；觀光政策則以五大觀光軸為布局，分散人潮、帶動溪北、山區與海線的在地消費與就業。

▲立委陳亭妃清晨現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手寒暄，展現行動力。（記者林東良翻攝，下同）

社會福利部分，陳亭妃提出「福利六都齊」，強調台南作為直轄市，市民應享有與其他五都同等的照顧水準，未來將逐項補齊相對落後的福利政策；交通建設則以「交通七彩行」為整體構想，透過四橫三縱快速道路與軌道路網，串聯整個大台南生活圈。

此外，陳亭妃也在政見中著墨教育、體育與公共安全。她指出，不能讓孩子輸在起跑點，必須打造具競爭力與國際觀的教育環境；體育選手的榮耀不該只停留在頒獎台，制度必須撐得起長年投入，包括分級訓練、營養獎金與退役後保障都要到位。

▲立委陳亭妃清晨現身善化牛墟掃街拜票，逐攤向鄉親打招呼、握手寒暄，展現行動力。（記者林東良翻攝，下同）

在警消與防災議題上，陳亭妃表示，自己擔任義消顧問已28年，深知第一線人員的辛勞。面對極端氣候成為常態，政府不能靠運氣，而是要落實預防、常態演練與完整SOP，「寧可準備而不用，也不能臨時慌亂」。

陳亭妃最後強調，她始終相信「行動政府」的理念，市長在哪裡，政府就應該在哪裡，走進現場、解決問題、把預算用在真正需要的地方。這不是口號，而是她27年從政以來的日常實踐；台南的未來，不靠抹黑決定，而是看誰準備好了，誰能真正把責任扛起來。

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

台南驚傳虐嬰！未滿1歲童遭不當對待腦出血　2保母遭羈押

台南麻豆一名未滿1歲幼童，疑似於托育期間遭保母不當對待導致腦出血，警方獲報後將涉案2名保母拘提到案，檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞，已向法院聲請羈押，並於日前獲准羈押禁見。

猥褻小女兒5年　台南狼父被起訴

台南做工行善團修繕官田、鹽水風災戶弱勢家庭

人妻超商抓偷拍狂！身分竟是台南警

台南小貨車失控翻覆　消防獲報到場救援

