台南好young跨年晚會登場　永華市政中心周邊12/31下午起交管到元旦凌晨

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府主辦的「台南好young跨年晚會」將於12月31日在永華市政中心西側廣場登場，活動自31日下午1時一路嗨到2026年1月1日凌晨2時，市府預期跨年人潮與車潮湧入，安平區建平路、南島路及東西南榕大道等周邊道路，將配合活動實施大範圍交通管制，呼籲民眾務必提前規劃行程、善用大眾運輸，別讓倒數夜變成塞車夜。

市長黃偉哲表示，歡迎市民朋友一起到西側廣場迎接新年，但也提醒跨年期間交通壓力大，已責成交通局、警察局等單位加強監控易壅塞路段，即時發布交通資訊並彈性調整號誌，全力降低交通衝擊。

交通局指出，因應舞台與會場布置需求，南島路部分路段將自12月30日晚間8時起提前管制；12月31日下午1時起，建平路（府前路二段至永華路）、府前路二段東向車道（建平路至府前四街）、南榕大道及南島路等路段，陸續實施車輛管制。

為紓解停車需求，活動期間將開放建平路南向車道（建平11街至永華路）、西南榕大道、南島路（中華西路至東南榕大道）及東南榕大道部分車道，作為臨時機車停車空間；另建平路西側與中華西路部分人行道，於活動期間也開放機車停放。不過府前路、南島路、永華路北側及中華西路部分人行道，因人潮眾多全面禁止停車，違規將依法取締拖吊。

交通局提醒，跨年夜永華路、府前路、中華西路車流量預期明顯上升，建議汽車族將車輛停放於正生公園停車場或建平三街臨時停車場後步行進場；往返府城東西區可改走健康路、民生路、和緯路，南北向車流則建議改行金華路、公園路。

此外，交通局特別規劃跨年活動接駁專車，民眾可搭乘火車或公路客運抵達台南車站後，步行至「北門派出所前」搭乘接駁車前往會場。台鐵也配合跨年活動，於元旦凌晨加開台南往返嘉義、高雄的區間車，便利民眾返程。

交通局也提醒，12月31日至元旦期間，海安路二段將同步舉辦「幸福加馬海安跨年市集」，府前路、金華路、中正路、西門路一帶恐出現壅塞，建議民眾出門前先查詢路況、預先改道，並配合警方與現場人員指揮。