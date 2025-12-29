　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好young跨年晚會登場　永華市政中心周邊12/31下午起交管到元旦凌晨

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府主辦的「台南好young跨年晚會」將於12月31日在永華市政中心西側廣場登場，活動自31日下午1時一路嗨到2026年1月1日凌晨2時，市府預期跨年人潮與車潮湧入，安平區建平路、南島路及東西南榕大道等周邊道路，將配合活動實施大範圍交通管制，呼籲民眾務必提前規劃行程、善用大眾運輸，別讓倒數夜變成塞車夜。

市長黃偉哲表示，歡迎市民朋友一起到西側廣場迎接新年，但也提醒跨年期間交通壓力大，已責成交通局、警察局等單位加強監控易壅塞路段，即時發布交通資訊並彈性調整號誌，全力降低交通衝擊。

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

交通局指出，因應舞台與會場布置需求，南島路部分路段將自12月30日晚間8時起提前管制；12月31日下午1時起，建平路（府前路二段至永華路）、府前路二段東向車道（建平路至府前四街）、南榕大道及南島路等路段，陸續實施車輛管制。

為紓解停車需求，活動期間將開放建平路南向車道（建平11街至永華路）、西南榕大道、南島路（中華西路至東南榕大道）及東南榕大道部分車道，作為臨時機車停車空間；另建平路西側與中華西路部分人行道，於活動期間也開放機車停放。不過府前路、南島路、永華路北側及中華西路部分人行道，因人潮眾多全面禁止停車，違規將依法取締拖吊。

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

交通局提醒，跨年夜永華路、府前路、中華西路車流量預期明顯上升，建議汽車族將車輛停放於正生公園停車場或建平三街臨時停車場後步行進場；往返府城東西區可改走健康路、民生路、和緯路，南北向車流則建議改行金華路、公園路。

此外，交通局特別規劃跨年活動接駁專車，民眾可搭乘火車或公路客運抵達台南車站後，步行至「北門派出所前」搭乘接駁車前往會場。台鐵也配合跨年活動，於元旦凌晨加開台南往返嘉義、高雄的區間車，便利民眾返程。

▲「台南好young跨年晚會」31日於永華市政中心西側廣場登場，市府提前公布交通管制與接駁資訊，呼籲民眾提早規劃行程。（記者林東良翻攝，下同）

交通局也提醒，12月31日至元旦期間，海安路二段將同步舉辦「幸福加馬海安跨年市集」，府前路、金華路、中正路、西門路一帶恐出現壅塞，建議民眾出門前先查詢路況、預先改道，並配合警方與現場人員指揮。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

台南好young跨年晚會交管元旦

