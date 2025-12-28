　
地方 地方焦點

病危兒奇蹟甦醒！父親帶400斤鮮玉米赴西螺福興宮分享感恩

▲梁先生帶來著400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲梁先生帶400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

於濁水溪畔有三百多年歷史並獲讚濁水溪守護神的太平媽祖再顯神蹟，12月的午後暖陽照耀廟埕，伴隨香火繚繞、信眾絡繹不絕，27日走入一名來自彰化永靖的梁先生，帶來新鮮甜香的玉米，與一家人虔誠跪拜於媽祖前殿。這400斤的鮮採玉米不是要買賣，而是一份感恩的心，是對「西螺媽祖太平媽」慈悲庇佑的見證與分享。

▲梁先生帶來著400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲梁先生一家虔誠跪拜於西螺福興宮媽祖前殿。（圖／記者游瓊華翻攝）

據廟方轉述，梁先生回想，今年5月發生在兒子身上的那場車禍，依舊讓人心有餘悸。當時兒子梁鴻邑在一場嚴重車禍後陷入昏迷，醫療團隊評估其狀態，曾低到僅剩3的昏迷指數，醫師面對家屬直言要做好最壞打算。梁先生在醫院守著病床日日祈禱，他帶著滿心的恐懼與不捨，來到了西螺福興宮，真誠向太平媽祖祈求「請媽祖慈悲顯靈，護佑孩子脫離險境。」

▲梁先生帶來著400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲梁先生與太太忙著將鮮採玉米煮熟，與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

在媽祖慈悲的祈願下，奇蹟悄悄發生了。經過加護病房15天的觀察與治療，梁鴻邑的狀況開始逐步好轉，醫療團隊驚喜地見證了他從昏迷中甦醒；再歷經兩週的普通病房照護後，終於堅強出院。那一天，當他推開醫院大門步出來的那一瞬間，心中感念「媽祖真的聽見了。」

歲末之際，正是濁水溪沿岸聚落傳統的謝平安時節，許多信眾或早或晚前來福興宮叩拜、感恩。曾在西螺擺攤販售新鮮玉米的梁先生選在這個時節，將親手種植的新鮮玉米帶來與大家結緣，讓更多人分享他家親眼見證的神恩；他架起大爐灶滾水熱鍋煮著新鮮的玉米，畫面溫馨真實。

▲梁先生帶來著400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鮮黃色玉米象徵平安、豐收與對媽祖慈悲庇佑的感謝。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮董事長表示，西螺福興宮香火源遠流長，自清康熙年間（1717年）由僧人明海自福建湄洲請來媽祖神像安奉於螺陽，1723年建廟至今已有超過三百年歷史。當地居民尊稱這尊天上聖母為「西螺媽祖太平媽」，信仰影響力不只限於西螺地區，更擴及雲林、彰化等濁水溪沿岸多個聚落。媽祖有求必應、庇佑平安的信念，許多家庭在重大人生關卡前、出門求平安或返鄉感恩時，都會來到這裡祈福、點燈、祈求順利與平安。

很開心梁先生的兒子恢復健康，在這裡，宗教不只是傳統儀式，它更像一種精神支柱、一股看不見的力量，在生活中默默陪伴著每一個面臨困境的人。 對梁先生來說，那一場生死邊緣的煎熬，成了信仰與感恩的故事。也感謝他把這份親身經歷化作平安謝恩，也希望能讓更多人感受到「福興宮太平媽」慈悲的力量。

▲梁先生帶來著400斤鮮採玉米至福興宮前與信眾結緣，分享兒子恢復健康的喜悅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺媽祖太平媽安座於殿中，神情慈祥，三百多年來守護濁水溪沿岸無數家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

台南市政府14日下午在新營文化中心舉辦「台南丹娜絲風災感恩會」，向今年7月丹娜絲風災期間投入搶修、救援與重建工作的240個公私部門團隊致上最高敬意，典禮在南瀛室內樂團溫暖悠揚的樂聲中揭開序幕，象徵風雨過後的重生與希望，市長黃偉哲親自頒發感謝狀，總統賴清德也蒞臨現場，表達對所有救災夥伴的高度肯定。

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至

歲末感恩甜蜜蜜！台南攜手新住民家庭同慶冬至

濁水溪畔守護 300 年　福興宮營隊成「最佳救星」

濁水溪畔守護 300 年　福興宮營隊成「最佳救星」

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

關鍵字：

太平媽祖濁水溪守護神奇蹟感恩西螺福興宮

