社會 社會焦點 保障人權

台南驚傳虐嬰！未滿1歲童「腦出血」共6人受害　2保母遭羈押

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南麻豆一名未滿1歲幼童，疑似於托育期間遭保母不當對待導致腦出血，警方獲報後將涉案2名保母拘提到案，檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞，已向法院聲請羈押，並於日前獲准羈押禁見。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

▲ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見，受害家屬痛批「殘忍虐待」，受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受害家屬表示，光是自己看過去1個月的監視畫面，自己8月大的小孩就被受虐超過20次，且監視器的畫面顯示是殘忍施暴，包括打巴掌將小孩打飛、從高處把孩童重摔、用腳把小孩子踢走，自己看到畫面心都碎了，「影片真的很慘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

受害家屬強調，鄭姓與張姓保母照顧的都是2歲以下的兒童，都還不會講話，加害人就是看準這點，對兒童打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵，而整起事件爆發是因為一位11月大的小朋友送醫後，發現有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現鄭姓、張姓保母的惡行。

台南市警察局麻豆分局副分局長劉行五表示，在醫院做出兒少通報後，麻豆分局也立即啟動調查，到受托保母做訪視後察覺異常，因此將監視影像扣押並報請檢察官偵辦。在檢警單位陸續掌握事證後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證之餘向法院申請羈押，兩人於12/8遭裁定羈押禁見。目前一共有6位家長提出傷害告訴。

台南市政府社會局兒童福利科長楊小萱表示，這次涉案的兩位保母，僅有一位屬於合格收托，另外一位並非合格登記的保母。然而，合格的保母也僅回報照顧2名兒童，代表該保母違規收托6位兒童，後續社會局也將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

針對疑似保母虐嬰案，警察局麻豆分局表示，分局於114年12月6日接獲通報，一名未滿1歲之幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢。警方獲報後立即成立專案小組，並報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，掌握相關事證後，將涉案2名保母拘提到案。經檢察官訊問後，認定涉案情節重大，且有湮滅證據、串證之虞，已向法院聲請羈押，並於日前獲准羈押禁見。分局長洪國哲表示，本案涉及兒少保護，且已進入司法指揮偵辦，相關細節及行為動機仍待進一步釐清。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

警方另發現該2名保母亦涉及對托育場域內其他多名幼童不當對待。為確保幼童安全，已主動聯繫幼童家長前往醫院驗傷，並受理相關告訴。

社會局表示，男嬰目前仍於醫院接受治療，全案已依法提起獨立告訴並進入司法調查程序，將持續關心復原情形，並追蹤司法進度。經調查，若確實違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定，將依同法裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並依規定廢止其居家式托育服務登記證書。

▲▼ 麻豆2保母虐童遭羈押禁見 受害家屬痛批：殘忍虐待 受害兒童高達6名 。（圖／記者林東良翻攝）

社會局強調，任何傷害兒童與少年之行為，市府絕不姑息。除全力配合司法機關徹查究責外，亦將持續追蹤受害幼童之醫療復原情形，確保相關協助不中斷。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

