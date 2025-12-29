嘉義縣環境清潔競賽揭曉　梅山鄉等地獲百萬獎金

▲翁章梁揭曉114年度環境清潔競賽成績 第一名獎金100萬 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今29日上午舉辦「環境清潔競賽成績公布暨形象工程成果記者會」，縣長翁章梁揭曉考核成績，鄉鎮市組由梅山鄉、東石鄉和民雄鄉分別獲得山海平地區第1名，獎金各100萬元；村里組則由梅山鄉瑞里村、布袋鎮考試里、水上鄉龍德村拿下第一，各得獎金25萬。

各鄉鎮市公所長期投入心力，並邀專家學者組成考核委員實地考核。村里組部分採無預警考核，重點包括道路、公廁及村里環境；年度考核則考核市場及周邊環境、公廁及公園，考核當天從造冊列管的四大類環境隨機抽取，由委員立即至現場查核環境維護現況，展現公平、公正、公開性。

本次形象工程成果由環保局與各公所攜手推動環境整頓、綠美化與登革熱防治等工作，藉由環保局大型機具資源協力進行髒亂點整治，並以縮時攝影方式記錄整治成果，為各社區建立「前後對照」的推動典範。

環保局表示，今年雖歷經丹娜絲颱風及726水災肆虐，翁縣長堅持執行競賽考核及村里大作戰，共完成八處環境改善區域，分別遍及義竹鄉、朴子市、溪口鄉、鹿草鄉、布袋鎮、水上鄉等地，均成為地方美學與環境維護結合的亮點工程。

縣長表示，環境整潔是提升生活品質的基石，嘉義縣透過獎勵與競賽，激勵各村里投入環境衛生維護，更透過公私協力模式，將長年髒亂問題從根本解決，未來這些區域將交由村里與合作認養團體共同維護，實現環境永續與社區共好。

環保局指出，本次成果影片已同步製作，未來將提供各鄉鎮市作為推廣素材，鼓勵更多社區踴躍參與，共創「人人有感」的清淨家園。