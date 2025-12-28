　
地方 地方焦點

明年2月才開園試營運　九九峰遊憩園區搶先獲114年度公共工程金質獎

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府規劃多年的草屯鎮「九九峰氦氣球樂園」預計明年2月才開園、試營運，但「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」近期已搶先在全國眾多公共工程案件中脫穎而出，獲國內公共工程品質最高榮譽之一的「114年度公共工程金質獎」。

縣府指出，九九峰遊憩園區工程於規劃設計階段，即以「生態保育、環境共融、永續發展」為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，發展「慢、飛、美、野」的遊憩主軸，並依地形條件規劃生活區、試膽區、體驗區及探索區等多元分區，提供民眾兼具休閒、教育與自然體驗功能的優質遊憩空間。

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

另本工程採統包模式辦理，有效整合設計與施工團隊能量，施工期間嚴格落實工程品質管控與職業安全衛生管理，並導入低衝擊開發、友善環境工法及智慧管理措施，降低對生態環境之影響，兼顧工程品質、施工安全與環境永續，因此獲得評審委員高度肯定。

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程」獲114年度公共工程金質獎。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長許淑華表示，此次獲獎不僅是對工程團隊專業能力與辛勞付出的肯定，也象徵縣政府持續精進公共工程管理、打造高品質公共建設和的永續觀光發展的施政成果；該園區預計於115年農曆年前開幕，估計將有效提升南投整體遊憩服務水準，帶動地方觀光發展、創造在地經濟效益。

12/28 全台詐欺最新數據

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

草屯8旬夫妻住處遭祝融　慈濟動員助清理火場

草屯8旬夫妻住處遭祝融　慈濟動員助清理火場

草屯鎮一戶民宅於11日發生火災，所幸8旬屋主林姓夫婦都即時逃出，但二樓透天厝及屋旁鐵皮屋燒燬；慈濟志工後續除前往關懷、致贈祝福禮與慰問金，27日一早也動員40員志工人力前往協助清理，讓受災屋主與當地新庄里里長洪承凱都感激不已。

彰明電子音樂聖誕晚會邁第8屆

彰明電子音樂聖誕晚會邁第8屆

九九峰氦氣球樂園設備將抵台　明年2月試營運

九九峰氦氣球樂園設備將抵台　明年2月試營運

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

