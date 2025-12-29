未直接回應軍演是否針對美軍售　陸外交部：捍衛領土主權意志堅定不移

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日舉行「正義使命-2025」軍演，目前尚未得知欲進行多長時間。面對外界認為此次軍演時機是給予美國對台大額軍售的回應，大陸外交部發言人林劍並未正面答覆，他僅表示，「中方捍衛國家主權安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，都必將遭到中方的堅決回擊。」

▲解放軍正義使命2025軍演。（圖／翻攝央視）

至於此次圍台軍演的背後目的，林劍指出，東部戰區新聞發言人已就有關軍事演習發佈消息，中國人民解放軍開展有關軍事演習，「是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。」

林劍表示，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，充分暴露其和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者的凶惡面目，外部勢力以台制華武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地。」

▲解放軍環台軍演區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

林劍強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。」