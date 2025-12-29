　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

未直接回應軍演是否針對美軍售　陸外交部：捍衛領土主權意志堅定不移

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日舉行「正義使命-2025」軍演，目前尚未得知欲進行多長時間。面對外界認為此次軍演時機是給予美國對台大額軍售的回應，大陸外交部發言人林劍並未正面答覆，他僅表示，「中方捍衛國家主權安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，都必將遭到中方的堅決回擊。」

▲▼ 正義使命2025軍演、2025.12.29、解放軍、共軍 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍正義使命2025軍演。（圖／翻攝央視）

至於此次圍台軍演的背後目的，林劍指出，東部戰區新聞發言人已就有關軍事演習發佈消息，中國人民解放軍開展有關軍事演習，「是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。」

林劍表示，「民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶、彈藥庫，充分暴露其和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者的凶惡面目，外部勢力以台制華武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵凶戰危的境地。」

▲解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

▲解放軍環台軍演區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

林劍強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。」

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日前副防長：環台軍演有意影響日本

日前副防長：環台軍演有意影響日本

共軍今（29）日宣布展開「正義使命-2025」實彈軍演，對台獨行動與外部干涉勢力發布嚴厲警告。對此，日本前眾議員、前防衛副大臣中山泰秀直言，這絕非單純軍演，而是帶有明確政治意圖及心理訊息的「情報戰」與「認知戰」，在很大程度上，是為了影響日本社會輿論。

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

解放軍突襲軍演？五區合圍「封控」台獨對外通道

解放軍突襲軍演？五區合圍「封控」台獨對外通道

共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

環台軍演解放軍台獨中國外交主權大陸軍武正義使命軍演

