迎2026歌舞昇屏！屏東跨年晚會重磅開唱　警力嚴密維安

▲屏東警分局嚴密維安跨年晚會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣最大規模跨年晚會將於12月31日晚間在縣立體育館前草地登場，以「2026歌舞昇屏 High歌之夜」為主題，集結14組人氣歌手輪番演出。因應龐大人潮，警方提前部署交通疏導、會場安維及交通管制措施，全力守護民眾平安迎新年。

今年以「2026歌舞昇屏 High 歌之夜」為主題，邀請彭佳霓、簡嘉彣、大成、朱海君、李杰明、舞炯恩、草屯囝仔、梁文音、陳忻玥、婁峻碩、鳳小岳&壓克力柿子、小樂吳思賢、丁噹、FEniX等 14組重磅歌手輪番熱血開唱，陪伴民眾迎接嶄新的一年。

為確保活動在安全、有序的環境下進行，屏東警分局事前已完成周密勤務規劃，除加強交通疏導外，也同步強化會場周邊治安維護與人潮管理。除了活動前將由保三總隊警力及偵爆犬等到場實施場檢外，當晚亦將編排制服與便衣警力進駐舞台區、市集區以及主要出入口，並針對扒竊、糾紛及可疑人士加強巡查，讓民眾安心參與跨年活動。

另活動當日相關交通管制重點分別是:

一、 活動當日因架設大型螢幕及市集活動需要，仁愛路段自公園路口至勝利東路口將規劃為徒步區，全面禁止車輛通行。

二、 仁愛路地下停車場配合道路封閉措施，改由長春街進出，警方將加強取締違規停車，確保周邊車流順暢。

三、 周邊汽車停車空間以幸福公園停車場、仁愛路地下停車場（長春街進出）、中華路平面及立體停車場、信義路立體停車場及第三路外停車場為主，請用路人多加利用並配合警方引導。

屏東警分局長林明波表示，跨年夜是闔家歡聚的重要時刻，警方將秉持「治安、交通、服務」並重的原則，全力投入安全維護工作，也呼籲民眾遵守現場指引、相互禮讓，共同營造平安、歡樂的跨年夜，迎接充滿希望的2026年。