八旬失智翁外出失聯跌落10公尺深谷　新化警消里民聯手搜救脫困

▲八旬失智老翁外出失聯，警方動員警消與里民展開搜山行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一名年逾八旬、患有失智症的老翁，日前自台南新化區住家外出後失聯，警方獲報後立即動員警消與里民展開搜山，最終在山區深谷中尋獲老翁，所幸僅受輕微擦傷、意識清楚，順利脫困送醫，讓家屬放下心中大石。

新化分局指出，警方於12月28日中午12時許接獲報案，家屬焦急表示老翁當日上午7時左右，自新化區大坑路住家徒步外出後便未返家。由於老翁患有失智症，未攜帶手機或交通工具，家屬擔心發生意外，立即向唪口派出所請求協尋。

警方受理後不敢大意，一方面調閱周邊監視器追查老翁行蹤，一方面與家屬保持聯繫掌握線索。考量老翁年事已高，加上天氣寒冷、山區地形複雜，警方隨即通報消防人員，並結合當地里民展開大規模搜山行動。

搜救人員於荒野與樹林間持續搜尋，直到當天下午4時許，終於在新化區大坑里與龍崎區土崎里交界處，發現老翁跌落深約10公尺的溪崁下。初步檢視，老翁疑似因失足摔落，所幸僅有輕微擦傷，生命徵象穩定。隨後由警消與里民合力使用擔架，將老翁抬上道路，並由救護車送醫治療。家屬對警消與里民即時協助、全力搜救深表感激，直呼「真的撿回一條命」。



新化警分局長蘇有義表示，肯定員警秉持同理心、主動積極協助迷途長者脫離險境；也呼籲民眾，家中若有失智、年長或易走失的親人，可配戴GPS定位設備，或向市府社會局、區公所申請「愛心手鍊」，亦可至警分局進行指紋建檔，或在長者身上放置聯絡資訊，以利第一時間協助返家，避免憾事發生。