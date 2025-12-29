　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20251210（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

解放軍東部戰區今（29）日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。大陸國台辦最新表態批評，賴清德當局搞台獨分裂活動，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，大陸對於任何台獨分裂行徑「決不容忍、決不姑息，必將痛擊」，並強調軍演「絕非針對廣大台灣同胞」。

東部戰區一早發布軍演消息後，大陸國台辦並未立即進行表態。於台灣媒體的提問之下，發言人陳斌華直至下午3時40分左右才發布「答記者問」進行回應。

陳斌華表示，「解放軍有關軍事行動是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」

陳斌華批評，「賴清德當局搞『台獨』分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀『獨』挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」

陳斌華指出，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

陳斌華表示，「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制『台獨』勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」

他最後稱，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局『台獨』分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

大陸熱門新聞

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

共軍又秀影片　戰機飛進台灣領空

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

陸海警再發海報　威脅攔截長榮貨輪

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

共軍軍演範圍曝光！　劍指101「隨時到台北」

黃牛不玩了！泡泡瑪特「5折甩賣」

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

更多熱門

相關新聞

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

解放軍東部戰區今（29）日早上突襲宣布，正式展開代號為「正義使命-2025」的聯合演習，範圍更加逼近台灣本島。大陸資深涉台學者分析，這次軍演同時警告外部勢力與台獨勢力，若賴清德的態度與作為不改，未來軍演可能就會在台灣本島的邊上。

中共發動「正義使命-2025」圍台軍演　國防部曝最新監控共軍畫面

中共發動「正義使命-2025」圍台軍演　國防部曝最新監控共軍畫面

中共突鎖台軍演　蘇紫雲揭3大不尋常：極度不智

中共突鎖台軍演　蘇紫雲揭3大不尋常：極度不智

快訊／中共今發動圍台軍演　國防部1630開記者會說明

快訊／中共今發動圍台軍演　國防部1630開記者會說明

解放軍「正義使命-2025」軍演首波畫面釋出 海空火箭軍出動就位

解放軍「正義使命-2025」軍演首波畫面釋出 海空火箭軍出動就位

關鍵字：

共軍解放軍國台辦軍演

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面