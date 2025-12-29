共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／上海報導

解放軍東部戰區今（29）日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。大陸國台辦最新表態批評，賴清德當局搞台獨分裂活動，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，大陸對於任何台獨分裂行徑「決不容忍、決不姑息，必將痛擊」，並強調軍演「絕非針對廣大台灣同胞」。

東部戰區一早發布軍演消息後，大陸國台辦並未立即進行表態。於台灣媒體的提問之下，發言人陳斌華直至下午3時40分左右才發布「答記者問」進行回應。

陳斌華表示，「解放軍有關軍事行動是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。」

陳斌華批評，「賴清德當局搞『台獨』分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀『獨』挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」

陳斌華指出，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

陳斌華表示，「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制『台獨』勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」

他最後稱，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局『台獨』分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」