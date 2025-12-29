　
地方 地方焦點

半年790小時苦練不白費　慢飛天使清潔職訓結訓自信迎向職場

▲台南市政府勞工局辦理「環境清潔維護班A」，10位慢飛天使歷經半年790小時訓練，順利完成結訓，準備迎向職場。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局辦理「環境清潔維護班A」，10位慢飛天使歷經半年790小時訓練，順利完成結訓，準備迎向職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續為身心障礙者打造「希望家園」，落實市長黃偉哲「希望家園、幸福宜居」的施政願景，今年委託台南市私立天主教瑞復益智中心辦理「環境清潔維護班A」，歷經半年、共計790小時的密集職業訓練，10位心智障礙學員順利完成課程，29日舉行結訓典禮，帶著一技之長，準備踏入職場迎向人生新階段。

▲台南市政府勞工局辦理「環境清潔維護班A」，10位慢飛天使歷經半年790小時訓練，順利完成結訓，準備迎向職場。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝瑞復益智中心多年來以專業與耐心承接清潔職訓課程，陪伴無數慢飛天使跨越學習與就業障礙，逐步建立自信。他強調，「授人以魚不如授人以漁」，技能從訓練開始，期勉學員未來在職場中發揮所學，成為不可或缺的一顆螺絲釘。值得一提的是，結訓前已有5位學員順利獲得公司或學校錄用，也呼籲企業界發揮利他精神，提供更多工作機會，讓慢飛天使一展所長。

瑞復益智中心主任李雪瑛指出，這10位學員皆為零基礎起步，歷經6個月密集訓練，逐步學會走廊、辦公室、樓梯、廁所、玻璃清潔、環境消毒與資源分類等基礎技巧，並進階學習地板上蠟、靜電拖地、電梯清潔、不鏽鋼保養等專業項目，同時接受求職面試、勞動權益與工作態度訓練，成功跨入清潔服務領域。她勉勵學員未來進入職場，保持良好工作態度，用「手心向下」的精神回饋社會，成為企業與社會不可或缺的一份子。

▲台南市政府勞工局辦理「環境清潔維護班A」，10位慢飛天使歷經半年790小時訓練，順利完成結訓，準備迎向職場。（記者林東良翻攝，下同）

學員阿銀的故事，更讓現場動容。她獨力照顧輕度失智與脊椎損傷的父親，以及重度智能障礙的哥哥，是家中唯一的經濟支柱。兩年前因公司關廠失業，在龐大的經濟壓力下向勞工局求助，經職管員轉介投入清潔職訓。訓練初期一度因經濟拮据無力負擔餐費，瑞復中心不僅協助安排優惠中餐，也多次媒合社會愛心物資，陪她撐過最艱難的時刻。

▲台南市政府勞工局辦理「環境清潔維護班A」，10位慢飛天使歷經半年790小時訓練，順利完成結訓，準備迎向職場。（記者林東良翻攝，下同）

長達兩年脫離職場，讓阿銀體力與職能明顯下滑，但在職訓老師嚴格指導下，逐步調整體能、精進技能，並學習操作新式清潔工具提升效率。最終在結訓前成功媒合新工作，起薪3萬元，未來將以穩定收入撐起家庭，重新站穩人生腳步。
勞工局表示，希望透過系統化技能培訓，讓每位學員都成為企業主心目中的最佳人選，也誠摯邀請願意給心智障礙青年機會的企業或單位，洽詢瑞復益智中心翁組長（06-3911531轉251）或台南市政府勞工局謝小姐（06-2931506）。

慢飛天使清潔職訓結訓職場

