台南柳營科技工廠火警　員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

▲柳營區科技工廠發生火警，員工依防火管理計畫啟動自衛消防編組，第一時間成功控制火勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營區一家科技工廠29日發生火警，起火點位於廠區內部作業區域，所幸現場員工即時發現異狀，依公司防火管理計畫啟動自衛消防編組，第一時間展開初期滅火與人員疏散，成功控制火勢，未造成人員傷亡。

消防局指出，火警發生時，廠內火警警報系統隨即啟動，員工一方面引導現場人員迅速疏散避難，另一方面由自衛消防編組成員立即使用滅火器處置起火點，並接續以室內消防栓射水降溫，有效防止火勢延燒擴大。

柳營消防分隊接獲通報後，隨即派遣人車趕赴現場，經確認火勢已完全熄滅，僅進行殘火處理與安全檢查，現場無人受傷或受困，實際起火原因仍待進一步調查釐清。

消防局第一大隊大隊長邱國禎表示，本次火警能在初期即獲得有效控制，關鍵在於事業單位平時確實落實防火管理制度與自衛消防編組訓練，讓員工熟悉滅火器及室內消防栓的操作方式，才能在突發狀況下保持冷靜、即時應變。

消防局長楊宗林也呼籲，各事業單位應持續強化防火管理與定期消防演練，提升員工防災意識與應變能力，才能在關鍵時刻降低災害風險，確保工作場所安全。