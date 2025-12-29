　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕　相約跨年夜再見

▲▼ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕！狂吸超過408萬人次到訪！相約「跨年夜」再見！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕，狂吸超過408萬人次到訪，相約「跨年夜」再見 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「320+1嘉義市城市博覽會」12月28日閉幕大典登場，為活動劃下完美句點，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。黃敏惠市長表示，這次活動將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市；透過城市博覽會「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，這是所有參與者共同的榮耀與成就。

▲▼ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕！狂吸超過408萬人次到訪！相約「跨年夜」再見！ 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏！熱情滿滿的民眾，沉浸在陶醉的音樂中，享受美好的一夜，尤其經典的國語金曲，舞台變身戶外包廂，全場大合唱，超級感動。前一天嘉義大舞台【霹靂魔幻音樂會】《樂武震天》，同樣讓人印象深刻，管樂齊奏，許多霹靂經典英雄人物登台演出，果然震撼全場。

▲▼ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕！狂吸超過408萬人次到訪！相約「跨年夜」再見！ 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市城市博覽會的另一個超級亮點「2025嘉義市國際管樂節」最後周末，吸引大批人潮，室內音樂會來自馬來西亞的檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，優秀隊伍接力演出，多元曲風活力滿滿。中正公園登場的戶外音樂會，來自泰國的TRU 交響管樂團、日本的高山西高等學校吹奏樂部，透過音樂交流，為管樂節譜寫溫暖動人的篇章，不少旅客與市民無畏寒流、依然熱情駐足欣賞，現場洋溢濃厚藝術氛圍。文化公園的戶外音樂會，馬來西亞檳城交響管樂團、日本加須市鯉魚旗管樂團實力派表演，融合傳統與創新的吹奏魅力。

「320+1嘉義市城市博覽會」民眾實際感受嘉義美好，也透過互動裝置，市集等，感受滿滿幸福。嘉義噴水池互動展演超人氣，民眾的照片、心裡話透過投影，互動光影展演，結合大型環形LED裝置、動畫藝術，讓傳統地標以嶄新姿態走入「夜間城市展演」的新時代。

▲▼ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕！狂吸超過408萬人次到訪！相約「跨年夜」再見！ 。（圖／嘉義市政府提供）

人氣展「嘉私選物」爆紅，社群討論度飆升。可以層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為博覽會最具人氣的話題展區之一。

吉祥物「桃喜」為城市街景增添可愛又溫馨的氣氛，也是民眾相機捕捉的大熱門。嘉義市博會期間，桃喜出沒於嘉義市各地，帶給民眾滿滿驚喜。還有「嘉義市博永續願景館」，老屋翻修的木造場域「嘉義文學館」，嘉義市立博物館、市立美術館，都吸引民眾走訪，感受到城市博覽會的魅力。

▲▼ 「320+1嘉義市城市博覽會」完美落幕！狂吸超過408萬人次到訪！相約「跨年夜」再見！ 。（圖／嘉義市政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

王惠美攜隊參訪嘉義城市博覽會

王惠美攜隊參訪嘉義城市博覽會

320+1嘉義市城市博覽會自開展以來，串聯嘉義市國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球邀請賽等大型活動，累計至今吸引超過250萬人次參與。彰化縣長王惠美26日率領縣府團隊前來參訪交流，嘉義市長黃敏惠偕副市長林瑞彥、秘書長陳永豐共同率市府各局處長熱情相迎，雙方就城市治理與大型展會策劃經驗進行深度對話，展現中台灣區域合作的緊密情誼。

320+1博覽會最後一週　霹靂音樂會精彩回顧

320+1博覽會最後一週　霹靂音樂會精彩回顧

諸羅山盃258隊創平紀錄

諸羅山盃258隊創平紀錄

防恐怖攻擊　嘉義市管樂節加強維安

防恐怖攻擊　嘉義市管樂節加強維安

2025嘉義市管樂節熱鬧開幕

2025嘉義市管樂節熱鬧開幕

關鍵字：

嘉義市城市博覽會城市展演文化藝術管樂節跨年活動

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面