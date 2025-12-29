4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館屏東潮州啟用

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

全球佛教聯合會館歷經近十三年籌備，總經費新臺幣四億元，今（29）日於屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用大典，吸引逾五千人與會，並邀集十二國代表出席，展現臺灣佛教跨宗派整合與國際交流的重要里程碑。

全球佛教聯合會於民國96年12月28日經第23屆第7次理監事聯席會議正式決議，並於97年4月12日第23屆第3次會員代表大會中，獲全體會員代表一致通過追認，確立購置自有會館的發展方針。隨後由見引理事長親自勘查多處地點，尋覓地理適中、交通便利、功能完善的會館基地，以彰顯佛教會永續傳承的長遠願景。歷經近十三年的籌備與努力，終於在109年7月25日舉行聯合會館動土奠基大典，為屏東佛教發展揭開嶄新里程碑。

全球佛教聯合會館總經費高達新臺幣四億元，未來將作為佛教發展與國際交流的重要平台，不僅促進全球佛教團體互動，也成為不同宗教彼此交流合作的場域。會館同時作為台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會的會務據點，並將三會聯合開設的僧伽研習班移至會館授課，致力培育優秀佛教僧才。此外，會館未來也將辦理兒童課後輔導、青少年培訓、樂齡銀髮族照護、慈善救災與公益服務等多元活動，深化佛教界與社會大眾的連結，擴大佛教慈悲精神在社會中的實踐。

今天的佛像開光暨慶成啟用大典，由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同推動，在宏安、常露、見引三位理事長領航下，結合相關宗教團體與各界代表齊聚一堂，象徵臺灣民間宗教組織在整合發展與國際交流上的重要里程碑。

今日大典流程隆重，包含無人機懸掛會旗進場、五百人剪綵、全球佛教聯合會館啟用揭幕、佛像開光揭聖幔等儀式，吸引五千人共襄盛舉，現場莊嚴肅穆又熱鬧非凡，與會者同霑法喜。

並獲賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰致賀電祝賀；前副總統呂秀蓮、內政部長王世芳、前立法院長王金平及屏東縣長周春米皆親臨現場表達祝賀。宗教界方面，佛光山、法鼓山、中台禪寺等代表亦到場參與，場面莊嚴隆重。

大典具高度國際性，邀請來自美國、澳洲、印度、印尼、斯里蘭卡、泰國、韓國、日本、越南、緬甸、尼泊爾及馬來西亞等十二國的代表與貴賓出席。各國代表齊聚一堂，展現跨文化、跨地域的交流成果，彰顯全球佛教聯合會館作為國際佛教交流平台的重要角色。

台灣佛教總會理事長宏安法師表示，今日齊聚一堂，共同見證全球佛教輝煌典範的落成，謹代表全體貴賓，向遠道而來的各國佛教團體及長期護持佛教的善心人士，致上最誠摯的感謝，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習的重要平台，未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化，讓佛法走向世界，為人類社會帶來安定的希望。

屏東縣長周春米表示，全球佛教聯合會館的啟用，讓社會各界共同見證佛教跨越宗派、團結一致的力量，使佛法與慈悲精神得以普照社會。她代表屏東鄉親，感謝這座重要佛教基地落腳潮州鎮，並感念佛教團體長年在春節前後為屏東鄉親及臺灣土地祈福的付出，同時肯定佛教團體長期投入長者關懷、學生課後輔導及各項慈善行動，始終是縣府最堅實的後盾與重要夥伴。

內政部長劉世芳表示，臺灣作為民主社會，擁有珍貴的宗教自由，內政部將持續站在宗教團體與善心大德的立場給予支持，期盼透過宗教與信仰的力量，結合對土地的熱愛，讓溫暖的陽光時時照耀臺灣，並與來自世界各地的貴賓一同為臺灣及全球和平祈福。

前立法院長王金平表示，今日大典是一場神聖而令人感動的盛會，期盼全球佛教聯合會館未來能成為世界佛教界人士來臺交流的重要道場，無論參訪、會晤或共商合作，都能在此促進佛教教育與文化交流。在當前國際局勢動盪之際，更應學習文殊菩薩「善用其心」的精神，以智慧與慈悲引領世界朝向更清淨、和諧的方向前進。

前副總統呂秀蓮指出，臺灣目前登記在案的宗教場所逾一萬兩千處，宗教多元卻彼此尊重，未曾因信仰差異引發衝突，展現臺灣社會的包容與成熟，臺灣真正的「護國神山」不僅是產業實力，更是宗教長年累積、安定人心的力量。面對全球在2026至2027年間可能出現的挑戰與不安，她呼籲透過心靈安定與信仰祝福，共同守護世界和平。