　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館屏東潮州啟用

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

全球佛教聯合會館歷經近十三年籌備，總經費新臺幣四億元，今（29）日於屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用大典，吸引逾五千人與會，並邀集十二國代表出席，展現臺灣佛教跨宗派整合與國際交流的重要里程碑。

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

全球佛教聯合會於民國96年12月28日經第23屆第7次理監事聯席會議正式決議，並於97年4月12日第23屆第3次會員代表大會中，獲全體會員代表一致通過追認，確立購置自有會館的發展方針。隨後由見引理事長親自勘查多處地點，尋覓地理適中、交通便利、功能完善的會館基地，以彰顯佛教會永續傳承的長遠願景。歷經近十三年的籌備與努力，終於在109年7月25日舉行聯合會館動土奠基大典，為屏東佛教發展揭開嶄新里程碑。

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

▲全球佛教聯合會館屏東縣潮州啟用。（圖／屏東縣佛教會提供）

全球佛教聯合會館總經費高達新臺幣四億元，未來將作為佛教發展與國際交流的重要平台，不僅促進全球佛教團體互動，也成為不同宗教彼此交流合作的場域。會館同時作為台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會的會務據點，並將三會聯合開設的僧伽研習班移至會館授課，致力培育優秀佛教僧才。此外，會館未來也將辦理兒童課後輔導、青少年培訓、樂齡銀髮族照護、慈善救災與公益服務等多元活動，深化佛教界與社會大眾的連結，擴大佛教慈悲精神在社會中的實踐。

今天的佛像開光暨慶成啟用大典，由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同推動，在宏安、常露、見引三位理事長領航下，結合相關宗教團體與各界代表齊聚一堂，象徵臺灣民間宗教組織在整合發展與國際交流上的重要里程碑。

今日大典流程隆重，包含無人機懸掛會旗進場、五百人剪綵、全球佛教聯合會館啟用揭幕、佛像開光揭聖幔等儀式，吸引五千人共襄盛舉，現場莊嚴肅穆又熱鬧非凡，與會者同霑法喜。

並獲賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰致賀電祝賀；前副總統呂秀蓮、內政部長王世芳、前立法院長王金平及屏東縣長周春米皆親臨現場表達祝賀。宗教界方面，佛光山、法鼓山、中台禪寺等代表亦到場參與，場面莊嚴隆重。

大典具高度國際性，邀請來自美國、澳洲、印度、印尼、斯里蘭卡、泰國、韓國、日本、越南、緬甸、尼泊爾及馬來西亞等十二國的代表與貴賓出席。各國代表齊聚一堂，展現跨文化、跨地域的交流成果，彰顯全球佛教聯合會館作為國際佛教交流平台的重要角色。

台灣佛教總會理事長宏安法師表示，今日齊聚一堂，共同見證全球佛教輝煌典範的落成，謹代表全體貴賓，向遠道而來的各國佛教團體及長期護持佛教的善心人士，致上最誠摯的感謝，全球佛教聯合會館不只是一棟建築，更是一個讓世界佛教彼此交流、互相學習的重要平台，未來將以慈悲為本、以智慧為用，持續推動佛教文化，讓佛法走向世界，為人類社會帶來安定的希望。

屏東縣長周春米表示，全球佛教聯合會館的啟用，讓社會各界共同見證佛教跨越宗派、團結一致的力量，使佛法與慈悲精神得以普照社會。她代表屏東鄉親，感謝這座重要佛教基地落腳潮州鎮，並感念佛教團體長年在春節前後為屏東鄉親及臺灣土地祈福的付出，同時肯定佛教團體長期投入長者關懷、學生課後輔導及各項慈善行動，始終是縣府最堅實的後盾與重要夥伴。

內政部長劉世芳表示，臺灣作為民主社會，擁有珍貴的宗教自由，內政部將持續站在宗教團體與善心大德的立場給予支持，期盼透過宗教與信仰的力量，結合對土地的熱愛，讓溫暖的陽光時時照耀臺灣，並與來自世界各地的貴賓一同為臺灣及全球和平祈福。

前立法院長王金平表示，今日大典是一場神聖而令人感動的盛會，期盼全球佛教聯合會館未來能成為世界佛教界人士來臺交流的重要道場，無論參訪、會晤或共商合作，都能在此促進佛教教育與文化交流。在當前國際局勢動盪之際，更應學習文殊菩薩「善用其心」的精神，以智慧與慈悲引領世界朝向更清淨、和諧的方向前進。

前副總統呂秀蓮指出，臺灣目前登記在案的宗教場所逾一萬兩千處，宗教多元卻彼此尊重，未曾因信仰差異引發衝突，展現臺灣社會的包容與成熟，臺灣真正的「護國神山」不僅是產業實力，更是宗教長年累積、安定人心的力量。面對全球在2026至2027年間可能出現的挑戰與不安，她呼籲透過心靈安定與信仰祝福，共同守護世界和平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

更多熱門

相關新聞

屏東縣整體人口呈現減少趨勢，但潮州鎮因都市化程度較高、發展條件相對成熟，成為少見的人口正成長區，加上交通條件完善、生活機能成熟，加上房價基期相對親民，吸引自住買盤持續進場，專家表示，10年來房價已有6~7成漲幅。

減塑不是口號　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

減塑不是口號　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

光復YouBike添新站　第10站「糖廠站」啟用

關鍵字：

全球佛教聯合會館佛像開光啟用見引法師潮州

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面