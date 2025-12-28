　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

ENERGY TORO快閃台中！出道20年「兒子」辦展　骨董級應援物擠爆

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲TORO 郭葦昀首度以個人 IP「YTO 」，打造全新迷你展「YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展，周末在台中與粉絲相見歡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

男子團體ENERGY成員TORO郭葦昀，為紀念出道將滿20年，首次將個人創作的角色IP化，在台中驛鐵道文化園區舉辦名為《YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展》的實體展覽，即日起到明年1月4日。展覽不僅展出TORO的手稿，也集結了粉絲20年來的相關創作，並結合公益活動，回饋社會。

展覽主角「YTO」（綽號：阿偷），是一隻藍色小魚角色，最早出自TORO在2003年出版書籍中的手繪創作。多年來，這個角色已成為歌迷社群中的重要象徵，也被粉絲認定成TORO的「兒子」，並衍生出大量自製應援物。TORO表示，希望透過將其正式IP化，延續角色的創意能量，並凝聚粉絲情感。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲這次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場陳列了TORO出道至今的親筆手稿，更特別向歌迷徵集超過百件自製應援物品 。（圖／記者游瓊華翻攝）

這次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場陳列了TORO出道至今的親筆手稿，更特別向歌迷徵集超過百件自製應援物品，包含來自台灣及海外粉絲的創作，呈現藝人與粉絲之間長達20年的互動軌跡。現場也首次推出以YTO為主題的桌曆、毛巾等系列周邊商品，將這份共同記憶實體化。

展覽另一大特色是結合公益。主辦單位與財團法人流浪動物之家基金會合作，推出印有YTO圖樣的貓砂、貓罐頭等寵物用品，取其「年年有餘」的諧音，為流浪動物祈福。主辦方表示，將提撥部分商品盈餘捐贈給該基金會，希望將粉絲的支持轉化為對流浪動物的實質幫助，善盡社會責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

桃捷綠線工程首創7台潛盾機同時啟動　張善政：展現全速衝刺氣勢

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

新街少棒隊威力盃奪冠獲許淑華允諾修繕訓練場地

更多熱門

相關新聞

Energy停工3個月終於合體：很想念大家！

Energy停工3個月終於合體：很想念大家！

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治今（24日）平安夜這天，齊聚參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，這也是Energy自從團員坤達、書偉爆出閃兵風波後，全員首度公開合體露面，今早有不少粉絲排隊卡位，熱情為Energy應援，他們還走到台下與這些粉絲近距離握手互動，最後更宣布與用心音樂將把1月台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。

謝京穎懷雙胞胎　Energy書偉閃兵停工近況曝

謝京穎懷雙胞胎　Energy書偉閃兵停工近況曝

Energy親扛1000公斤飼料做公益　

Energy親扛1000公斤飼料做公益　

Energy下個月合體開唱　坤達、書偉確定現身

Energy下個月合體開唱　坤達、書偉確定現身

Energy為公益合體「還有2大咖也來」

Energy為公益合體「還有2大咖也來」

關鍵字：

TOROENERGYYTO

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面