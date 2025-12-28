ENERGY TORO快閃台中！出道20年「兒子」辦展　骨董級應援物擠爆

▲TORO 郭葦昀首度以個人 IP「YTO 」，打造全新迷你展「YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展，周末在台中與粉絲相見歡 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

男子團體ENERGY成員TORO郭葦昀，為紀念出道將滿20年，首次將個人創作的角色IP化，在台中驛鐵道文化園區舉辦名為《YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展》的實體展覽，即日起到明年1月4日。展覽不僅展出TORO的手稿，也集結了粉絲20年來的相關創作，並結合公益活動，回饋社會。

展覽主角「YTO」（綽號：阿偷），是一隻藍色小魚角色，最早出自TORO在2003年出版書籍中的手繪創作。多年來，這個角色已成為歌迷社群中的重要象徵，也被粉絲認定成TORO的「兒子」，並衍生出大量自製應援物。TORO表示，希望透過將其正式IP化，延續角色的創意能量，並凝聚粉絲情感。

▲這次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場陳列了TORO出道至今的親筆手稿，更特別向歌迷徵集超過百件自製應援物品 。（圖／記者游瓊華翻攝）



這次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場陳列了TORO出道至今的親筆手稿，更特別向歌迷徵集超過百件自製應援物品，包含來自台灣及海外粉絲的創作，呈現藝人與粉絲之間長達20年的互動軌跡。現場也首次推出以YTO為主題的桌曆、毛巾等系列周邊商品，將這份共同記憶實體化。

展覽另一大特色是結合公益。主辦單位與財團法人流浪動物之家基金會合作，推出印有YTO圖樣的貓砂、貓罐頭等寵物用品，取其「年年有餘」的諧音，為流浪動物祈福。主辦方表示，將提撥部分商品盈餘捐贈給該基金會，希望將粉絲的支持轉化為對流浪動物的實質幫助，善盡社會責任。