內政部地政司數位櫃臺網址更新　強化資安也更貼近民眾需求

▲內政部地政司數位櫃臺網址更新。（圖／翻攝內政部地政司數位櫃臺網站）

記者高堂堯／南投報導

為推動智慧政府優質地政服務，內政部持續精進推動各項地政業務，地政司數位櫃臺網站上線後，已陸續提供及優化多項網路申辦服務與資訊查詢功能，為加強網路資訊安全，近期更新網址https://dcland.moi.gov.tw，期能促進服務轉型，更貼近符合民眾需求。



南投縣地政處說明，該網站目前提供「網路申辦案件」、「線上支付規費」、「線上聲明登錄」、「地籍異動即時通」、「申請（解除）住址隱匿」、「MyData查驗」、「地政案件辦理情形查詢」、「人工登記簿謄本（第二類）」與「臨櫃申請書產製」、「指定送達處所」、「地政繳費資料（非網路申請）」、「地籍圖重測異議複丈」與「跨域代收簽收狀態查詢」功能。



登記義務人得以自然人憑證登入數位櫃臺網站，免臨櫃申請；尤其地政案件辦理情形查詢，輸入收件年字號即可查得全國各地政機關已收件之土地登記（含跨縣市收辦）、複丈或測量案件相關辦理情形，無須憑證登入即可查詢，有助申請人隨時掌握處理進度。



地政處表示，數位櫃台功能以民眾需求為出發點，在確保地籍資料正確及不動產交易安全的原則下，希望持續精進跨域便民服務、簡化作業流程，更貼近民眾需求。