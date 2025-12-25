　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。（圖／交通部提供）

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日試營運，今天正式啟用，累積已有5.8萬名旅客使用。總統賴清德今出席啟用典禮表示，期許第三航廈於2027年如期啟用，朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸目標邁進。

總統賴清德今致詞表示，桃園機場開航以來就一直扮演「連結世界、首要國門」的重要角色，北廊廳能在耶誕節啟用，是送給國人最好的耶誕禮物。另也期許第三航廈於2027年如期如質完成啟用，朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。（圖／交通部提供）

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。（圖／交通部提供）

行政院長卓榮泰指出，桃園機場走過將近50年，如今再有新航廈啟用，北廊廳設計強調開放與機能兼備的候機空間，旅客從報到到登機不需轉換樓層，提升便利性。

交通部長陳世凱指出，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，不論在服務設計、動線規劃及無障礙環境均導入多項創新，包括一站式安檢（One Stop Security）、出發與抵達層設置電動走道，並優化指標與資訊顯示，讓旅客「看得懂、走起來順、用起來方便」。

桃園機場公司表示，北廊廳全長738公尺，挑高13公尺，搭配大面積玻璃帷幕，旅客可近距離欣賞飛機起降，截至12月24日有5.8萬名旅客、259架次航班使用。

機場公司指出，此次新增的8個靠橋停機位中，有2個為首次導入多架航空器機坪系統（MARS），可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪調度效率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃大餐　用愛點亮聖誕夜

應曉薇羈押13個月　正妹女兒「士可殺不可辱」：正當性在哪？

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

台牌行動電源自燃爆炸！業者緊急召回「曝型號」：即刻停用

台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

【廣編】《Eatgether》發布「2025台灣交友年報」約會誰買單？45%男生願全額買單！

明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到

高雄飯店化身溫暖驛站！邀弱勢孩童吃大餐　用愛點亮聖誕夜

應曉薇羈押13個月　正妹女兒「士可殺不可辱」：正當性在哪？

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

台牌行動電源自燃爆炸！業者緊急召回「曝型號」：即刻停用

台灣人才懂！國防部曝平安夜任務「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」有洋蔥

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

中信三兄弟聯名plain-me！「Hang out with bros」12/31開賣

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

YouBike座墊為何被180度反轉？官方揭「通關密語」

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

更多熱門

相關新聞

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

賴清德為何要怒轟藍白不排審預算？　黨政人士提3原因

總統賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時，主動提及中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨封殺一事。黨政人士受訪時分析背後有3個原因，分別是「跨年在即年度總預算卡關無解」、「不應犧牲國家利益」，以及「在野黨口頭支持卻封殺排案」。

即／桃園機場也遭恐嚇　嗆機捷沿線放炸彈

即／桃園機場也遭恐嚇　嗆機捷沿線放炸彈

隨宗教團體赴美　64歲女桃機登機詐稱有炸彈起訴

隨宗教團體赴美　64歲女桃機登機詐稱有炸彈起訴

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

關鍵字：

桃園機場第三航廈北登機廊廳

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面