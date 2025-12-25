桃機T3北廊廳今啟用　賴清德：目標2045年運量8300萬人次

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳啟用。（圖／交通部提供）



記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日試營運，今天正式啟用，累積已有5.8萬名旅客使用。總統賴清德今出席啟用典禮表示，期許第三航廈於2027年如期啟用，朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸目標邁進。

總統賴清德今致詞表示，桃園機場開航以來就一直扮演「連結世界、首要國門」的重要角色，北廊廳能在耶誕節啟用，是送給國人最好的耶誕禮物。另也期許第三航廈於2027年如期如質完成啟用，朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進。

行政院長卓榮泰指出，桃園機場走過將近50年，如今再有新航廈啟用，北廊廳設計強調開放與機能兼備的候機空間，旅客從報到到登機不需轉換樓層，提升便利性。

交通部長陳世凱指出，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，不論在服務設計、動線規劃及無障礙環境均導入多項創新，包括一站式安檢（One Stop Security）、出發與抵達層設置電動走道，並優化指標與資訊顯示，讓旅客「看得懂、走起來順、用起來方便」。

桃園機場公司表示，北廊廳全長738公尺，挑高13公尺，搭配大面積玻璃帷幕，旅客可近距離欣賞飛機起降，截至12月24日有5.8萬名旅客、259架次航班使用。

機場公司指出，此次新增的8個靠橋停機位中，有2個為首次導入多架航空器機坪系統（MARS），可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪調度效率。