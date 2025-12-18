　
桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

▲第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，其中，北登機廊廳12月1日起試營運，交通部規劃將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮。交通部長陳世凱表示，試營運期間收集的意見都將在啟用前調整到最好。

桃園機場第三航廈計畫源自行政院於2011年核定桃園機場整體綱要計畫，建設計畫於2015年首次核定，期間遭遇物價上漲、缺工困難，工程歷經三次修正，最新一次修正已於今年奉核，總經費1283.73億元，截至今年10月，整體工程進度達83%，未來將由華航、長榮及星宇航空等國籍航空優先進駐。

▲第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

陳世凱指出，第三航廈北登機廊廳目前入境動線很順，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，針對需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯可以使用，希望大家一到國門就能感受到「友善、好使用」。

陳世凱表示，由於目前還在試營運階段，要拜託接下來使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，若覺得動線、指標或服務還可以更好，都歡迎提供意見，會在12月25日正式啟用前調整到最好。

陳世凱也說，這些回饋不只會用在北廊廳本身，也會作為第三航廈跟其他廊廳設計的重要參考，希望讓每一位來到台灣的旅客，一落地就感受到現代、有效率、又很溫暖的國門。

桃園機場第一航廈於1979年2月啟用，第二航廈於2000年7月啟用，現有容納量約3700萬人次。隨著疫後航空運量不斷提升，今年上半年桃機旅運量達2,346.7萬人次，截至今年10月已達3942萬6,502人次，估計全年可望超越疫情前4,868萬人次高峰，創歷史新高。

桃園機場公司表示，第三航廈未來可容納4500萬人次，空側北側目前共開放8個大型登機門，未來南側將再增加8個，另有靠華航側5個門位，加上遠端登機門6個，整體可支撐約2000萬人次空側旅客，未來桃園機場整體容量可望提升至約8200萬人次。

▲第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

桃園機場新伴手禮　嘉義奮起湖米餅熱賣中

桃園機場新伴手禮　嘉義奮起湖米餅熱賣中

為推動臺灣優質米製品走向國際，農糧署持續輔導國內米食產業轉型升級，並攜手昇恆昌、新東陽等重要通路夥伴，於桃園國際機場及多個通路正式啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選全臺具代表性的米製精品進駐國門，讓國際旅客與國人在出境前，就能輕鬆選購兼具品質、文化與安心的臺灣米製伴手禮。

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

擁宜居5條件！航空城新都心起飛

擁宜居5條件！航空城新都心起飛

桃機三航廈北廊廳已2.6萬人次使用　立委籲指示牌增多元語言

桃機三航廈北廊廳已2.6萬人次使用　立委籲指示牌增多元語言

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚：讓國門印象再升級

桃園機場第三航廈北廊廳試營運　林佳龍讚：讓國門印象再升級

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

