桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，其中，北登機廊廳12月1日起試營運，交通部規劃將於12月25日正式營運，並於當日下午2時於候機區舉行啟用典禮。交通部長陳世凱表示，試營運期間收集的意見都將在啟用前調整到最好。

桃園機場第三航廈計畫源自行政院於2011年核定桃園機場整體綱要計畫，建設計畫於2015年首次核定，期間遭遇物價上漲、缺工困難，工程歷經三次修正，最新一次修正已於今年奉核，總經費1283.73億元，截至今年10月，整體工程進度達83%，未來將由華航、長榮及星宇航空等國籍航空優先進駐。

陳世凱指出，第三航廈北登機廊廳目前入境動線很順，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，針對需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯可以使用，希望大家一到國門就能感受到「友善、好使用」。

陳世凱表示，由於目前還在試營運階段，要拜託接下來使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，若覺得動線、指標或服務還可以更好，都歡迎提供意見，會在12月25日正式啟用前調整到最好。

陳世凱也說，這些回饋不只會用在北廊廳本身，也會作為第三航廈跟其他廊廳設計的重要參考，希望讓每一位來到台灣的旅客，一落地就感受到現代、有效率、又很溫暖的國門。

桃園機場第一航廈於1979年2月啟用，第二航廈於2000年7月啟用，現有容納量約3700萬人次。隨著疫後航空運量不斷提升，今年上半年桃機旅運量達2,346.7萬人次，截至今年10月已達3942萬6,502人次，估計全年可望超越疫情前4,868萬人次高峰，創歷史新高。

桃園機場公司表示，第三航廈未來可容納4500萬人次，空側北側目前共開放8個大型登機門，未來南側將再增加8個，另有靠華航側5個門位，加上遠端登機門6個，整體可支撐約2000萬人次空側旅客，未來桃園機場整體容量可望提升至約8200萬人次。

