桃機T3北廊廳「逾4萬人」搶先體驗　12/25正式啟用迎耶誕出國潮

桃園機場第三航廈北廊廳12月1日起試營運，截至昨(18)日止已執行航班184架次，服務旅客達4萬392人次，12月25日將正式啟用，迎接耶誕和跨年旅遊潮。桃機公司預估，耶誕節當天整體有767架次，平均日運量約14萬人次，北廊廳正式啟用將可減少「遠端機坪」使用頻率。

桃園機場第三航廈北廊廳12月起試營運迄今已超過半個月，截至昨天累計已服務184架次和逾4萬名旅客，持續穩健推進。機場公司副總李俊德表示，12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次。

自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試；15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次、到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

北廊廳試營運期間，航班目的地和出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。根據機場公司試營運期間的旅客滿意度調查，滿分5顆星，總體評價部分平均得分為4.58顆星；環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星。

桃機公司表示，旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋，旅客建議如調整廣播聲音、步行距離等，均已立即調整或提供愛心車等方案，持續優化，另北廊廳指示牌增加多元語言已在初稿規劃階段。

李俊德表示，北廊廳12月25日起將正式啟用，將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為25日正式啟用做好準備，精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰，相關旅客意見也將做為第三航廈主體和南廊廳未來調整參考。

根據統計，桃園機場2019年旅運量高達4868萬人次，今年預估運量有望重回4750萬人次，目前1月到11月運量已有4348萬人次，日均量約13萬人次。

李俊德指出，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次，由於25日營運航班較多，一早尖峰航班很多，特別是台灣出發的會排到遠端機坪，當天多了北廊廳8個登機門後，遠端機坪和接駁使用頻率將會降低。至於25日耶誕節正式啟用北廊廳當天會執行多少航班，李俊德表示，仍待進一步安排和確認。

機場公司也提醒，因目前已停止於飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客亦可於桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早三天即可先行填寫完成，以提升入境效率。