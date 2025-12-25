　
    • 　
>
2026台中跨年夜卡司強！蕭敬騰、告五人陪倒數　交通攻略一次看

▲跨年人潮。（圖／台中市政府提供）

▲2026年即將到來，台中市政府邀來多組金曲大咖藝人，包括盧廣仲、蕭敬騰、動力火車等輪番演出。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

「2026台中最強跨年夜」將於12月31日晚上6時在水湳中央公園盛大舉行，台中市政府力邀蕭敬騰、動力火車、告五人、麋先生等超強卡司輪番開唱，陪伴市民與遊客倒數迎接2026年。為提升會場周邊通行效率，市府交通局已超前部署行人專用通道、交通管制與接駁規劃，並推出2條免費接駁路線，加上「鏡頭君」即時路況服務，鼓勵民眾多使用公共運輸，安心又便利地參與跨年盛會。

2條免費接駁路線　市府、松竹線直達會場

交通局長葉昭甫表示，去年跨年晚會吸引近49萬人次湧入水湳會場，交通局疏運效率深獲肯定，今年交通局持續升級服務，12月31日下午5時30分起發出首班車，到水湳會場的班次至晚間11時，提供市府線、松竹線兩條免費接駁路線，串聯大眾運輸場站，接駁車離開會場時間自晚間10時至凌晨1時30分，坐滿即開車，民眾不用擔心候車太久，即能輕鬆、安全搭乘接駁車。

外縣市旅客必看！高鐵、台鐵轉乘指南

交通局也提供必備交通指南，指引外縣市旅客、搭乘高鐵的民眾前往跨年晚會會場。搭乘高鐵的民眾可於「高鐵台中站」下車後，轉捷運至「市政府站」1號出口，再依指標搭乘「市府線」接駁車；搭乘台鐵的民眾在「松竹車站」下車後，依指標轉乘「松竹線」接駁車至會場。跨年夜到水湳中央公園觀看演唱會，搭乘大眾運輸轉乘免費接駁車是最有效率的方式。

▲跨年人潮。（圖／台中市政府提供）

▲中市府呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往中央公園。（圖／台中市政府提供）

捷運加密延後收班　搭配行人專用道最安心

葉昭甫進一步指出，台中捷運公司為疏運跨年晚會人潮，分階段調整班距，12月31日依平日班距運行，尖峰時段6分鐘、離峰時段9分鐘，原離峰時段因應跨年晚會活動開始，自晚間7時後班距加密至6分30秒疏運並延續至凌晨2時，並將視疏運狀況機動調整策略，雙管齊下疏運跨年晚會人潮。水湳會場鄰近捷運綠線，建議民眾搭捷運至「文華高中站」或「文心櫻花站」出站後，依市府規劃的甘肅路行人專用通道前往會場，沿途設有指標，並佈有交通管制設施及交管人員疏導，確保民眾通行安全。

9路公車延後收班、計程車乘車區看這裡

此外，交通局協調公車業者配合加開班次及延後收班，市區公車有23、82延、108、300、303、333、305、525及綠1等9條公車路線延後收班，詳細班次及站點異動資訊，可至台中公車即時動態資訊或台中GO APP查詢。會場周邊也設有計程車乘車區，有需求的民眾可至經貿路及敦化路口搭乘，歡迎多加使用大眾運輸工具前往活動會場。

▲跨年人潮。（圖／台中市政府提供）

善用「鏡頭君」！即時路況、停車位一指查

交通局補充，水湳中央公園跨年晚會是全台最大戶外演唱會場地，交通局將於跨年晚會期間持續提供即時交通資訊服務，民眾可透過「台中跨年即時交通」專屬網站查詢會場周邊路況影像及剩餘停車格數，「鏡頭君」路況影像與接駁車及懶人包交通資訊同步更新，協助民眾規劃跨年行程，市府歡迎市民與遊客相約水湳中央公園，共同迎接嶄新的2026年。

12/23 全台詐欺最新數據

