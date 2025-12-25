　
社會 社會焦點 保障人權

8歲女童聽「狐狸遇大野狼」驚吐被摸下體　隔壁色阿北這下慘了

▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一名8歲女童在學校聽完繪本《菲尼的秘密》後，驚吐自己也遭到性騷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許權毅／台中報導

台中一名8歲女童跟曾祖母居住，鄰居林男假藉跟曾祖母聊天，趁機將女童抱在腿上，撫摸下體，林男還以給100元誘騙女童，行徑惡劣。女童在校聽了《菲尼的秘密》，講述小狐狸遇到大野狼性騷，驚覺自己就是「小狐狸」，馬上跟老師、愛心媽媽說出此事，案件才因此曝光，林男遭判3年1月刑期。

檢警調查，女童平時跟曾祖母同住在台中一處租屋處裡，林男（72歲）時常前往租屋處寒暄。今年農曆年節期間，林男多次前往，某次竟把女童抱至腿上，並以手撫摸女童私密處多時，女童感到不舒服、無法掙脫，曾祖母此咳嗽方式制止，要求女童離開現場。

不料，林男竟尾隨女童，跟著女童去收衣服，見女童躲在上鎖房內，還稱要支付100元，誘使女童開門。直到女童上學時，在班上聽見愛心媽媽講述性騷擾議題繪本《菲尼的秘密》，女童主動說出自己曾遭人觸碰隱私部位，由校方通報後，檢警將林男拘提到案。

林男否認犯行，並稱是近年發生異常行為，也會對叔公做出觸摸動作，有初階失智情形，平時也會擁抱孫子至大腿上。先前所涉的其他案子，也已上訴高分院，請法院委託醫院進行精神鑑定中。

女童在法院於隔離室內證述，林男把自己抱在腿上一直抖，並用手觸摸私密處，阿祖咳嗽，他就會把手放下來，他還追著我說「你出來，這100元就給你。」後來是愛心媽媽講了狐狸的故事，自己才意識到這個行為是不對的，鼓起很大勇氣講這件事情。

曾祖母說，整個過程約1小時，自己因為腳斷掉只能坐著，咳嗽是要讓林男知道我有看到，並要孩子離開現場。一個當阿公的人還亂摸小孩，但怕他會踹我，且我是出外人，又承租他丈人兒子的房子，不想得罪人。

愛心媽媽說，《菲尼的秘密》繪本是講述狐狸家族遇到大野狼，菲尼被大野狼觸碰、親吻，還被恐嚇不能說出秘密，但祕密要說出來，才不會如同刺蝟的刺。女童當天聽完後，就走來說「我也有被性騷」，阿祖知道此事，要女童看到對方就躲起來。

法院認為，林男既然能理解女童曾祖母「咳嗽」之意，加上鑑定報告，也未見辨識能力不足。考量林男犯後態度惡劣，試圖影響證人證詞，對女童造成嚴重身心傷害，依未滿十四歲之女子為強制猥褻罪，判處3年1月刑期。

12/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

