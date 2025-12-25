25歲前員工上門討債！持刀狂刺險奪命遭收押　老闆重傷搶命中

▲台中一名張男昨日上午持刀刺擊前老闆，遭收押。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中張男為了跟前老闆陳男索討百萬債務，昨日（24日）持刀上門，抵住陳父脖子逼迫陳男出面處理，更猛力刺擊陳男。檢方昨晚複訊後，認定張男涉犯殺人未遂罪嫌，且有逃亡、滅證、反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

事發地點在豐原區豐南街一棟平房，陳男（37歲）平時跟父親同住，今早陳男不在家，嫌犯張男（25歲）持刀找上門，陳男父親應門後，拿水果刀抵住陳父脖子，要求「把你兒子找回來」，陳男回家後，張男直接朝陳男脖子刺擊，造成頸部有2公分刀傷，鮮血直流，現場血跡斑斑。

陳男被發現重傷，一度無生命跡象，被緊急送往豐原醫院搶救後，搶回一命，目前仍在加護病房搶救；張男犯案後，騎車往神岡方向逃逸，警方以車追人，事發後2小時在神岡神洲路上逮人，但張男邊騎車邊棄刀，警方把人帶回沿路找刀，尋獲一把作案用水果刀。

▲遭刺頸陳男仍命危。（圖／記者許權毅攝）



據了解，陳男多年前在豐原開設汽車美容工廠，張男當時就是陳男員工，後來店面收起來後，張男轉當工人，陳男反而跟張男借錢，款項高達百萬。張男為了討債，昨天一早上門要逼陳男出面，竟然掏刀威脅陳父，陳男一回家，雙方又發生口角，一言不合後，張男朝頸部要害刺擊，造成陳男鮮血狂流，一度無生命跡象。

陳男昨日被送醫後，經醫院搶救救回一命，恢復生命跡象，但傷勢仍不樂觀，被收治加護病房觀察中，今日病況仍不穩定。