台中女突變壯！手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

▲台中一名三寶媽手臂冒「壯觀二頭肌」，就醫檢查，竟是巨型脂肪瘤 。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

40歲3寶媽「小希」近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出二頭肌，尺寸比右手大上一圈，「宛如塞了一顆棒球」，連穿長袖衣服都會感到緊繃，嚇得她連忙就醫，檢查結果證實是直徑超過10公分的脂肪瘤惹禍，所幸透過微創手術割除後恢復正常。



亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，當時先透過觸診發現患者手臂「這一團」並不是肌肉發達，而可能是一顆深藏皮下的巨大腫瘤，研判腫瘤直徑已超過十公分，旋即安排核磁共振檢查，結果出爐是脂肪瘤。

鄭旭棠指出，脂肪瘤是一種十分常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，從手臂、背部到大腿都有可能，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，常常在民眾洗澡或穿衣時才意外發現，忽略潛在嚴重風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭旭棠提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關。（圖／亞大附醫提供）



考量到小希的腫瘤生長範圍已造成外觀差異，若持續增大，可能會進而壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限，因此決定採用微創技術，僅以三公分的細小切口，就精準分離並完整取出直徑約十公分的巨大脂肪瘤，手術過程順利，出血量極少，術後恢復良好，病患休養數日後便順利出院，直說：「終於可以穿上漂亮短袖衣服了！」



鄭旭棠提醒，脂肪瘤通常沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人確實會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤。至於患者最擔心「脂肪瘤會不會變成癌症」，其實脂肪瘤絕大多數都屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤兩者完全不同，民眾不必過於恐慌。