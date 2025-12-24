　
社會 社會焦點 保障人權

男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

▲男子嗆「台中大規模殺人」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子嗆「台中大規模殺人」，馬上被逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、柯振中／南投報導

北捷台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人，引起國人高度關注。案件發生後，有民眾在玩槍戰類網路遊戲時放話，聲稱將在台中多處公共場所犯下大規模殺人行為，檢調獲報後不敢大意，循線追查逮回放話的羅姓嫌犯，複訊後向法院聲請羈押。

網路揚言大規模犯案

據了解，這名男子日前在玩網路遊戲時，放話稱「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成」等話語，揚言會攜帶汽油彈、手槍、開山刀等武器，並在台中多處場所犯下大規模殺人行為，文末更稱「我跟張文是同一個組織」，引起網路關注。

▲▼男子嗆「台中大規模殺人」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子嗆「台中大規模殺人」，結果馬上被逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子嗆「台中大規模殺人」。（圖／記者高堂堯翻攝）

跨縣市專案小組偵辦

南投縣警察局刑事警察大隊獲報後，與台中市政府警察局刑警大隊科偵隊、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組展開調查，並報請台灣南投地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官指揮偵辦。

▼男子嗆「台中大規模殺人」，結果馬上被逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼男子嗆「台中大規模殺人」。（圖／記者高堂堯翻攝）

嫌犯落網查扣證物

經過檢察官核發拘票，專案小組23日在台中市豐原區查緝羅姓嫌犯到案，並查扣作案用的手機等證物，全案依照恐嚇危害公共安全罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

檢方聲請法院羈押

南投地檢署檢察官複訊後認為，羅姓被告涉犯恐嚇公共罪、恐嚇危害安全等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押
檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲回嗆
土耳其出現近7百個天坑！　專家發出警告
朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」　鹹水雞、松露燉飯吃到
蔡英文平安夜發聲！　向亡者、家屬致哀
男嗆「到台中大規模殺人」！　火速被逮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

台中市長盧秀燕今（日）迎來就職七週年，她在發表談話時細數七年政績，並感性喊話，任期只剩最後一年，請外界「不要再幫我找工作」，她會與市府團隊奮鬥到最後一秒，專心市政、照顧市民。

25歲男討百萬債刺擊前老闆

25歲男討百萬債刺擊前老闆

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

年菜不開火、毛孩一起住　高級飯店搶春節市場

五月天台中演唱會　4大免費接駁車路線曝　

五月天台中演唱會　4大免費接駁車路線曝　

台中25歲男殺前老闆　2小時後落網

台中25歲男殺前老闆　2小時後落網

台中恐嚇逮捕羈押警方

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

更多

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

