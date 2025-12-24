男子玩槍戰遊戲嗆「台中大規模殺人」！火速被逮下場慘了

▲男子嗆「台中大規模殺人」，馬上被逮。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者高堂堯、柯振中／南投報導

北捷台北車站、中山商圈日前發生隨機砍人，引起國人高度關注。案件發生後，有民眾在玩槍戰類網路遊戲時放話，聲稱將在台中多處公共場所犯下大規模殺人行為，檢調獲報後不敢大意，循線追查逮回放話的羅姓嫌犯，複訊後向法院聲請羈押。

網路揚言大規模犯案

據了解，這名男子日前在玩網路遊戲時，放話稱「張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成」等話語，揚言會攜帶汽油彈、手槍、開山刀等武器，並在台中多處場所犯下大規模殺人行為，文末更稱「我跟張文是同一個組織」，引起網路關注。

跨縣市專案小組偵辦

南投縣警察局刑事警察大隊獲報後，與台中市政府警察局刑警大隊科偵隊、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組展開調查，並報請台灣南投地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官指揮偵辦。

嫌犯落網查扣證物

經過檢察官核發拘票，專案小組23日在台中市豐原區查緝羅姓嫌犯到案，並查扣作案用的手機等證物，全案依照恐嚇危害公共安全罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

檢方聲請法院羈押

南投地檢署檢察官複訊後認為，羅姓被告涉犯恐嚇公共罪、恐嚇危害安全等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押必要性，向法院聲請羈押。