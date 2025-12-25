蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟：又在講幹話了

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因為北捷、南西商圈隨機殺人案，死刑議題再度掀起鍵盤戰。胸腔科醫師蘇一峰就在臉書連發貼文，針對死刑與廢死議題火力全開，不只點名台北市議員苗博雅，更直接開罵廢死聯盟，痛批相關說法是在「偷換概念」，讓社會付出代價。他強調，台灣嘴上說沒廢死，但實務上卻「判得極嚴、又不執行」，真正承受恐懼與不安的，是每天生活在社會中的無辜民眾。

蘇一峰先是點名苗博雅，「苗博雅喊『#台灣死刑還沒被廢除』」，但實際情況卻是「沒有廢除但都不會判死」，甚至「把死刑弄得很嚴格，又不執行！」他不滿表示，這種說法根本是在混淆視聽，最後承擔後果的不是政治人物，而是整個社會。他更重話批評，「台北選民選出這種議員折磨社會，真是抱歉」，並怒嗆「把死刑的權利留給被害者家屬，那不關你的事！」

廢死聯盟「需要溫暖與信任」 蘇一峰批：幹話

不只如此，蘇一峰隨後再度發文，將砲火轉向廢死聯盟，直接開轟「廢死聯盟又在講幹話了！」對於對方提出「我們更需要溫暖與信任」的說法，他反問，「現在不就是兇手破壞社會的溫暖和信任嗎？」

他進一步指出，一般民眾原本可以很普通、很自在地生活，「大家在誠品逛街，在捷運走路，在馬路上騎車回家」，但正是殺人兇手奪走了這一切的安全感與信任感。他也再度點出制度矛盾之處，「目前沒有廢除但都不會判死喔」、「判了死刑也不執行死刑」，直言這樣的現況，才是讓社會無法安心的根本原因。