王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王世堅今（24日）批評廢死，他表示，只有被害人有原諒的權力，不要在那邊假仁假義，北歐有國家主張廢死，那是他們，台灣人民一直認為不可廢死，不服的極少人，拜託移民到廢死國家。對此，台獨大老、自由台灣黨創黨主席蔡丁貴表示，自己實在感到非常不妥，一個社會的政治公眾人物，要有整體族群大生命的認同意識高度，處罰是應該的，但為了一個人犯罪而選擇繼續殺人，殺來殺去何時了？

蔡丁貴表示，自己認識王世堅，但沒有往來，見面時，他都很客氣有禮貌，不過，看到王世堅在新聞報導上對「廢死聯盟」咬牙切齒的發言，自己實在感到非常不妥，不得不發言。

蔡丁貴認為，隨機殺人的恐怖行為，不論是背後的動機是什麼？除了個人的問題之外，生活的社會環境也是一個問題。

蔡丁貴表示，受害者的家屬自然難免會有「以牙還牙 以眼還眼」的心理，但一個社會的政治公眾人物，要有整體族群大生命的認同意識高度，一個兄弟犯罪，需要再殺另一個兄弟來結案嗎？處罰是應該的，但為了一個人犯罪而選擇繼續殺人，殺來殺去何時了？

蔡丁貴說，自己每天看到「滯台中國難民黨」如此公開日以繼夜毫不遮掩地傷害台灣人，自己不會想要置他們於死地，都呼籲他們早日回去中國落葉歸根，不要再在台灣為非作歹，傷害更多台灣人！

蔡丁貴強調，群體生活的犯罪，不只是個人的問題，也是社會集體的問題，這是一個困難的問題，祈願耶穌基督賜給大家智慧可以逐步解決這個非常困難的問題，「我們都是罪人（有魔性的人）啊！阿堅」！

