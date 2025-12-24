嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北車站、中山商圈隨機殺人案震驚全台，27歲嫌犯張文在北車犯案時，遭余家昶挺身制止，然而余家昶也遭張文刺死，80歲余母雖為兒子遇害感到悲慟，仍懇請大眾不要指責張文父母。對此，前中廣董事長趙少康今（24日）表示，余媽媽精神令人敬佩，但民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，自己非常贊同，該把無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障。

趙少康表示，上週五，北捷、中山商圈發生令人痛心的砍人事件，這事件造成英勇救人的余家昶先生及兩位民眾不幸身亡。

趙少康表示，失去兒子，對任何父母而言，都是一輩子無法承受的痛。然而，最讓自己敬佩的，是余先生的母親——余媽媽。她不但沒有仇恨、沒有咒罵，也沒有把責任推到加害者身上，反而還關心對方父母、替對方著想，這樣的胸襟與高度，令人敬佩，也令人鼻酸。

趙少康說，自己相信，正是余媽媽這份精神，才能教育出像余家昶先生這樣正義、不顧一切、奮力對抗嫌犯的人，在此，向余家昶先生及余媽媽致上最深的敬意。

趙少康認為，每當重大犯罪發生，總有人說家庭教育出了問題，但自己必須說公道話，不是所有悲劇，都能簡化成父母的問題，教育問題、社會問題，甚至司法制度的缺失，都可能是因素之一。

趙少康直言，民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總是在發生重大社會事件時，主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。

趙少康質疑，雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄，真的能保證，這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？

趙少康強調，所以自己非常贊同，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。