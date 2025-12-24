　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北車站、中山商圈隨機殺人案震驚全台，27歲嫌犯張文在北車犯案時，遭余家昶挺身制止，然而余家昶也遭張文刺死，80歲余母雖為兒子遇害感到悲慟，仍懇請大眾不要指責張文父母。對此，前中廣董事長趙少康今（24日）表示，余媽媽精神令人敬佩，但民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，自己非常贊同，該把無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障。

趙少康表示，上週五，北捷、中山商圈發生令人痛心的砍人事件，這事件造成英勇救人的余家昶先生及兩位民眾不幸身亡。

趙少康表示，失去兒子，對任何父母而言，都是一輩子無法承受的痛。然而，最讓自己敬佩的，是余先生的母親——余媽媽。她不但沒有仇恨、沒有咒罵，也沒有把責任推到加害者身上，反而還關心對方父母、替對方著想，這樣的胸襟與高度，令人敬佩，也令人鼻酸。

趙少康說，自己相信，正是余媽媽這份精神，才能教育出像余家昶先生這樣正義、不顧一切、奮力對抗嫌犯的人，在此，向余家昶先生及余媽媽致上最深的敬意。

趙少康認為，每當重大犯罪發生，總有人說家庭教育出了問題，但自己必須說公道話，不是所有悲劇，都能簡化成父母的問題，教育問題、社會問題，甚至司法制度的缺失，都可能是因素之一。

趙少康直言，民進黨執政後，台灣已經進入實質廢死，加上「廢死聯盟」總是在發生重大社會事件時，主張廢除死刑，忽略受害者家庭的痛苦，也無視社會反廢死的聲音。

趙少康質疑，雖然刑法定有無期徒刑，但並不是真的無期，只要關25年就能假釋出獄，真的能保證，這些人假釋出來就會悔改嗎？還是只是把風險，再次丟回社會？

趙少康強調，所以自己非常贊同，應該把刑法無期徒刑三級制，最重改為終身監禁、不得假釋，既然民進黨不願執行死刑，至少應該給人民一個最低限度的安全保障，這不是報復，而是為了保護守法、善良的大多數人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

快訊／苗栗率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長

就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

林宜瑾點名劉書彬卡《青年基本法》：除了作秀　無法想像有良善動機

涉收賄逾700萬被求刑10年　鄭天財駁不法：款項用於參加豐年祭

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

新北割喉案家屬不滿判太輕　侯友宜：未成年犯罪制度應重新思考

余家昶母盼大眾別苛責張文父母　她動容：艱難卻無比偉大的決定

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

快訊／苗栗率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長

就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

林宜瑾點名劉書彬卡《青年基本法》：除了作秀　無法想像有良善動機

涉收賄逾700萬被求刑10年　鄭天財駁不法：款項用於參加豐年祭

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

新北割喉案家屬不滿判太輕　侯友宜：未成年犯罪制度應重新思考

余家昶母盼大眾別苛責張文父母　她動容：艱難卻無比偉大的決定

主嫌另案入獄！同夥繼續騙「資豐e點通」狂削上億　30人落網

60歲美魔女歌手美成這樣太驚人！　還被陌生女來電告白：好喜歡妳

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

大淵拍重慶重機「抱飛失敗」　喊：加錢！...出動兩個來抱XD

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

即／苗栗率先藍白合　賴香伶出任副縣長

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

宣布參選松信　許甫：把市民生活大小事當成自己的事

藍白彈劾賴清德＋要求到立院詢答　總統府：他樂意合法合憲到國會

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

台東狠師重摔小孩、抓去撞牆　校方包庇給假畫面、縣府隔2周才調查

更多熱門

相關新聞

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

27歲張文19日縱火後在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。而張文曝8分鐘連燒3處縱火現場曝光，共造成2車、3部重機毀損。

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

國小老師問張文「壓抑多久了？」痛斥讓父母成替罪羔羊

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

張文北車犯案現場　檢警3D雷射掃描儀重建

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

關鍵字：

趙少康賴清德死刑張文廢死民進黨無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面