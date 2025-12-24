開價太低！胸腔醫曝「1款救命藥」確定退出台灣　一票哀號

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

健保藥品供應與政策問題再度引爆民怨，胸腔科醫師蘇一峰在粉專表示，因為台灣藥價開太低，「Berodual®備喘全」和「Berotec®備勞喘」要退出台灣了。這兩款分別是氣喘與肺阻塞的攜帶用急救藥物，如今確定要退出台灣，消息讓一票網友傻眼，「以後真的沒事情不能生病」、「給需要的人，留條活路吧！」

蘇一峰在粉專表示，「德國原廠呼吸喘的急救藥物，一瓶吸兩百次只一百三十元，藥價太便宜要退出台灣」，並點名「Berodual®備喘全」與「Berotec®備勞喘」兩款藥物。他強調，這類藥品是氣喘與肺阻塞患者必須隨身攜帶的急救擴張劑，「帶在身上可以在關鍵時刻救你一命」，如今卻因健保給付價格過低，連空運來台都不敷成本，德國原廠只能選擇退出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他感嘆，一瓶能吸200次、只賣130元的救命藥撐不下去，反觀健保卻「有錢能買一針一億元的藥品」，直指「全都要感謝台灣的任性醫療」。

看到貼文後，就有實際用藥的患者焦急，「這是我隨身攜帶的藥欸」、「氣喘病很需要這藥，沒有這藥死的比罕病還快，一口氣不過來就慘了，做的事都不是人事。」也有網友直呼，「以後真的沒事情不能生病」、「給需要的人，留條活路吧！」