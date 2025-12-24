王世堅嗆廢死假仁假義：集體虛偽！ 「喜歡的就移民去北歐」

記者杜冠霖／台北報導

北捷台北車站、中山站上周發生隨機砍人事件，包括張姓嫌犯在內有4人死亡。廢死聯盟昨日以「殺錯，無法回頭」為圖文標題發文引發熱議。對此，民進黨立委王世堅今（24日）受訪時批評，如果政府無法維護被害人公道，就讓人民自己維護，只有被害人有原諒的權力，不要在那邊假仁假義，北歐有國家主張廢死很好啊，那是他們，台灣人民一直認為不可廢死，不服的極少人，拜託移民到廢死國家。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



王世堅表示，嚴格執行死刑、不要廢死，跟錯假冤枉完全是兩回事，以現在判定的36位未槍斃死刑犯來說，哪一位不是罪大惡極、罪無可逭，所有罪證都非常清楚，還有自白書，法律就是為人民服務，九成以上台灣人民主張什麼罪怎麼罰，罪大惡極當然是死刑。

王世堅指出，死刑光一個目的就不該廢死，也就是「還被害者公道」，殺人償命是千古不變定律，若一再縱容死刑犯會讓法治崩解，人民認為把武器權還給人民，人手一槍，如果政府無法維護被害人公道，就讓人民自己維護，自己討回來，可以這樣嗎？法治是不是就崩解？

王世堅直言，只有被害人有原諒權益，不要在那邊假仁假義，任何第三者都沒有這個權力去原諒，跟你何干？說三道四幹什麼？用廢死凸顯自己假仁假義嗎？廢死就是集體虛偽，社會很清醒，絕大多數民眾不會犯這毛病，不要陷入集體虛偽。

王世堅表示，現在所有判刑案件，哪一些錯假？大家拿來討論啊，講什麼呢？不要再浪費時間，國家還有更重要的事情，不要把單純事情複雜化，公權力來自公信力，如果公信力蕩然無存，為何人民還要授權政府？

對於廢死主張，王世堅表示，北歐有國家主張廢死很好啊，他們國家為自己人民服務、那是他們，但台灣人民一直認為不可廢死，認為法治敗壞就是來自死刑遲遲不執行，當然信心就會喪失，就是怎麼簡單、不必再多討論，不服的極少人，拜託移民到廢死國家，國家法律本來就要為自己人民服務。

王世堅直言，卓榮泰院長上任後執行了一位，非常肯定卓榮泰跟鄭銘謙、非常積極，但一年半執行一位，還有30多位，等在場的人都作古了，這些人都還沒執行完畢，既然全民共識如此，罪大惡極、罪無可逭、罪證確鑿時，那就執行了。執行死刑是法務部責任跟職責，有無針對釋憲要求事項列出來、趕快來補足，把事情簡單化，也是維護法治尊嚴、還給被害人公道，其他人不要慷被害人之慨。

至於憲法法庭爭議，王世堅表示，他不方便評論，台灣是五權分立國家、要互相尊重，在立法院不方便對大法官評論，尊重，希望相關爭議快點落幕，大家不必要在這地方著墨，國家重要的事太多了，也不需要事事釋憲，否則選那麼多立委、總統幹什麼？