張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

▲張文縱火4起又無差別殺死三路人。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

北捷台北車站19日發生隨機殺人案，造成4死11傷（含犯嫌張文）震撼全台。事件後，張文的哥哥在北車悼念現場獻花並留下親筆信，信中提及「求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」，疑似暗示張文過往曾承受長期壓力，引發社會對霸凌與暴力失序關聯的高度關注。

親筆信曝光 「謝謝你把英雄帶來世上」

悼念花海中出現一束署名「張嫌兄長」的白色花束，獻給在案發當下挺身阻止行兇、不幸殉職的「正義伯」余家昶及其母親。張文哥哥在信中坦言，自己深知「或許沒有資格」出現在現場，但看到余媽媽在巨大悲痛中，仍對加害者家屬展現大愛與包容，讓他決定從南台灣北上致意，並寫下「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

信中也透露，事發後他幾乎天天關注社會輿論，對於外界有人主張「加害者父母同罪」，也有人認為「孩子成年父母無能為力」，他都選擇尊重，並直言身為受害者一方，本就有權責問為何悲劇未能被預防，「受害者的身心靈受損，又該找誰來寄託？」

▲張文哥哥寫給余家昶、余媽媽的卡片 。（圖／網友howardchen7911授權）

再提霸凌陰影 是否為動機仍待釐清

張文哥哥在信中提到，「踏出了家門後，仍須面對求學霸凌、軍旅霸凌，以及生活中的種種不幸」，感嘆有人能將負面經驗化為成長養分，也有人承受不了壓力而走向踰矩行為。他也預期這些話可能被外界解讀為作秀、演戲，甚至被視為替家人脫罪或乞求原諒，但仍選擇說出心聲。

另一方面，檢警持續還原張文的犯案動線與計畫，已勘查北車、中山地下街、誠品南西店及其租屋處，並透過3D雷射掃描蒐證。警方雖在其雲端資料中發現標註「攻擊」的行動地圖，但是否與霸凌經歷存在直接關聯，仍待進一步調查釐清。