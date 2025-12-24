　
社會 社會焦點 保障人權

張文哥哥獻花致歉！親筆信提「遭霸凌過往」：承受不了走向踰矩

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文縱火4起又無差別殺死三路人。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

北捷台北車站19日發生隨機殺人案，造成4死11傷（含犯嫌張文）震撼全台。事件後，張文的哥哥在北車悼念現場獻花並留下親筆信，信中提及「求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」，疑似暗示張文過往曾承受長期壓力，引發社會對霸凌與暴力失序關聯的高度關注。

親筆信曝光　「謝謝你把英雄帶來世上」

悼念花海中出現一束署名「張嫌兄長」的白色花束，獻給在案發當下挺身阻止行兇、不幸殉職的「正義伯」余家昶及其母親。張文哥哥在信中坦言，自己深知「或許沒有資格」出現在現場，但看到余媽媽在巨大悲痛中，仍對加害者家屬展現大愛與包容，讓他決定從南台灣北上致意，並寫下「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

信中也透露，事發後他幾乎天天關注社會輿論，對於外界有人主張「加害者父母同罪」，也有人認為「孩子成年父母無能為力」，他都選擇尊重，並直言身為受害者一方，本就有權責問為何悲劇未能被預防，「受害者的身心靈受損，又該找誰來寄託？」

▲▼ 張文哥哥卡片 。（圖／翻攝自threads／howardchen7911）

▲張文哥哥寫給余家昶、余媽媽的卡片 。（圖／網友howardchen7911授權）

再提霸凌陰影　是否為動機仍待釐清

張文哥哥在信中提到，「踏出了家門後，仍須面對求學霸凌、軍旅霸凌，以及生活中的種種不幸」，感嘆有人能將負面經驗化為成長養分，也有人承受不了壓力而走向踰矩行為。他也預期這些話可能被外界解讀為作秀、演戲，甚至被視為替家人脫罪或乞求原諒，但仍選擇說出心聲。

另一方面，檢警持續還原張文的犯案動線與計畫，已勘查北車、中山地下街、誠品南西店及其租屋處，並透過3D雷射掃描蒐證。警方雖在其雲端資料中發現標註「攻擊」的行動地圖，但是否與霸凌經歷存在直接關聯，仍待進一步調查釐清。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／嘉義晚間火警！鐵皮屋燃燒「火光沖天」

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

太子集團「爆乳女特助」不露了！戴Jisoo愛帽、包緊緊現身北檢

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

聖誕餐桌上的司法溫度！更生朋友端十道佳餚回饋社會

快訊／台東6.1強震！岩灣技能訓練所外牆崩落　網友憂人犯跑了

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／台南女「遭捲絞肉機內」當場死亡！　家屬蹲地放聲痛哭

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

即／台東強震畫面曝　商品「骨牌式」崩塌

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

卑南規模6.1極淺層地震　恐怖搖晃畫面曝

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

北捷殺人張文哥哥霸凌事件正義伯案件調查

