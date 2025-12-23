1夜市逛到鐵腿還走不完！他驚呼「太大了」　在地人淡定：才3000坪

▲原PO的朋友第一次去逛斗六夜市，驚呼太大了。（圖／翻攝自臉書／斗六觀光夜市）

逛夜市為台灣特色文化之一，長年來以豐富小吃與熱鬧氣氛，成為眾多國外觀光客來台體驗的行程。最近有民眾上網分享，朋友第一次逛斗六夜市，一個晚上還逛不到一半，驚呼「怎麼這麼大？」；而斗六夜市實際規模曝光，同樣讓大票網友嚇了一大跳。

有民眾在社群平台Threads發文表示，他的朋友第一次去逛斗六觀光夜市大開眼界，還特地傳訊息給他，「沒人跟我說斗六夜市這麼大，我逛一半而已，另一半沒逛，嘉義的夜市沒有這麼大的」。但原PO看了不以為意，還感到很「問號」，直言斗六規模「才」3000坪。

貼文一出，有不少當地民眾贊同，「以前沒搬家更大」、「是不是沒逛過之前的，更大好嗎？」、「是我太常逛所以麻痺了嗎？沒感覺夜市很大啊」。另外，也有部分去逛過斗六夜市的外地人和原PO的朋友一樣，被斗六夜市規模嚇到，「上次去走一半就腳好痠」、「看官方臉書空拍圖很大很震撼耶」、「很大不錯，但人也太多了」。

據悉，斗六觀光夜市為雲林縣內規模最大的夜市，目前佔地3000坪，但最早規模更大，以前約有7000坪，還曾有報導說斗六夜市為全台最大夜市。斗六夜市每周營業時間為周二、周六和周日，有美食、服飾攤位，也有娛樂設施的攤位，深受在地人喜愛。

