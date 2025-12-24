　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間水氣增加，明、後天冷氣團南下，北部及宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，桃園以北、宜蘭有廣泛且較大雨勢。周六起逐步回溫，下周二又有一波冷空氣接力，跨年夜北部及東半部又轉濕涼。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天晚間東北季風增強，水氣增加，明、後天冷氣團影響，中部以北、宜花地區明顯轉冷，其他地區早晚轉冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，明天北部、東半部及恆春有雨，中南部山區為零星雨，桃園以北、宜蘭有廣泛且較大雨勢。周六至下周日冷氣團減弱，逐步回溫，北部及宜蘭仍偏涼，各地早晚亦涼，但降雨趨緩，僅桃園以北、東半部及恆春有局部降雨，新竹以南多雲到晴，下周日新竹以南山區也有零星雨。

他表示，下周一是未來一周天氣最好的一天，各地多雲到晴，東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。周二至周三東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠表示，明天北部及宜蘭愈晚愈冷，清晨約20度上下，明晚到後天清晨是最冷時間點，北部及宜蘭低溫13至15度，部分地區可能達10度，南部及台東約13至16度。明天白天中南部高溫約18至20度，周五整天白天17至21度，北部約13至16度。周六至下周一回溫，各地都在21至25度。周二東北季風增強，北部及宜蘭溫度又略降。 

他也說，明、後天中部及東半部3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率；周六中部以北、宜花3000公尺以上高山也有零星降雪。另外，明天至周六東半部、基隆北海岸、恆春有長浪發生；今天至後天西半部有較強陣風，提醒民眾留意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

從精準搜尋到即時預警　中保科技AI影像辨識追蹤打造場域安全防線

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

從精準搜尋到即時預警　中保科技AI影像辨識追蹤打造場域安全防線

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

大淵拍重慶重機「抱飛失敗」　喊：加錢！...出動兩個來抱XD

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

更多熱門

相關新聞

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

今天晚間起東北季風增強，北部及東半部水氣增加，感受偏涼。明、後天大陸冷氣團南下，低溫下探12度，桃園以北、東北部降雨時間長，高山有降雪機率。周六起逐漸回溫，下周二又有另一波東北季風影響，北東再轉濕涼。

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

冷氣團後天增強「探10度以下」　跨年又有東北季風2地濕涼

明起冷氣團連凍5天　耶誕節探11度「半個台灣有雨」

明起冷氣團連凍5天　耶誕節探11度「半個台灣有雨」

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

關鍵字：

天氣降雨溫度冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面