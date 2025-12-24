明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間水氣增加，明、後天冷氣團南下，北部及宜蘭愈晚愈冷，最低溫下探10度，桃園以北、宜蘭有廣泛且較大雨勢。周六起逐步回溫，下周二又有一波冷空氣接力，跨年夜北部及東半部又轉濕涼。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天晚間東北季風增強，水氣增加，明、後天冷氣團影響，中部以北、宜花地區明顯轉冷，其他地區早晚轉冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，明天北部、東半部及恆春有雨，中南部山區為零星雨，桃園以北、宜蘭有廣泛且較大雨勢。周六至下周日冷氣團減弱，逐步回溫，北部及宜蘭仍偏涼，各地早晚亦涼，但降雨趨緩，僅桃園以北、東半部及恆春有局部降雨，新竹以南多雲到晴，下周日新竹以南山區也有零星雨。

他表示，下周一是未來一周天氣最好的一天，各地多雲到晴，東半部及恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。周二至周三東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠表示，明天北部及宜蘭愈晚愈冷，清晨約20度上下，明晚到後天清晨是最冷時間點，北部及宜蘭低溫13至15度，部分地區可能達10度，南部及台東約13至16度。明天白天中南部高溫約18至20度，周五整天白天17至21度，北部約13至16度。周六至下周一回溫，各地都在21至25度。周二東北季風增強，北部及宜蘭溫度又略降。

他也說，明、後天中部及東半部3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率；周六中部以北、宜花3000公尺以上高山也有零星降雪。另外，明天至周六東半部、基隆北海岸、恆春有長浪發生；今天至後天西半部有較強陣風，提醒民眾留意。