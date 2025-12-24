入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

記者周湘芸／台北報導

今天晚間起東北季風增強，北部及東半部水氣增加，感受偏涼。明、後天大陸冷氣團南下，低溫下探12度，桃園以北、東北部降雨時間長，高山有降雪機率。周六起逐漸回溫，下周二又有另一波東北季風影響，北東再轉濕涼。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天白天天氣穩定，晚間東北季風增強，迎風面降雨增加，明、後天冷氣團影響，氣溫下降，中部以北、東北部會降到12至13度，其他地區14至16度。

李孟軒指出，目前中南部有中層雲系移入，雲量較多，晚間起北部、東半部雲量也會增加，有降雨機率。今天白天天氣穩定，僅基隆北海岸、東北部有零星降雨，北部及宜花高溫約24度，其他地區26至28度，晚間水氣增加，北部及東半部降雨明顯，低溫降為16至17度，其他地區18度。

▲今天天氣概況。（圖／氣象署提供）

他表示，明、後天冷氣團影響，水氣偏多，北部及東半部有局部短暫雨，桃園以北、東北部降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，中南部山區也有局部降雨。

李孟軒指出，周六至下周日冷氣團減弱，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，周六新竹以南山區也有零星降雨。下周一天氣最穩定，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半側有零星雨勢，周二另一波東北季風增強，桃園以北、東半部降雨再增加。

溫度方面，他表示，今天白天高溫24度以上，明、後天冷氣團影響，北部及東北部整天在16度以下，感受偏冷，中部、花蓮也在20度以下，最冷時間在明晚到周五清晨，中部以北、東北部12至13度，南部及花東14至16度，局部空曠地區會再下降。周六冷氣團減弱，逐漸回溫，中南部留意日夜溫差大。周二東北季風增強，北部及東北部氣溫又會下降。

李孟軒也說，明、後天中部以北及東部3000公尺以上、北宜2000公尺以上高山有降雪機率；周六3000公尺以上高山也有零星降雪機率。另外，明、後天各地沿海風浪較強，提醒民眾留意。

