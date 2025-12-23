明起冷氣團連凍5天　耶誕節探11度「半個台灣有雨」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天短暫回溫，各地天氣穩定，明天另一波冷空氣南下，周四至周五可能達大陸冷氣團等級，全台有感降溫，低溫下探11度，且水氣增多，桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢，3000公尺以上高山有降雪機率。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天清晨各地偏冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，天氣穩定。明天另一波冷空氣南下，預計要到下周一才會減弱，期間在周四至周五可能達大陸冷氣團等級，明晚起3500公尺以上高山有望降雪。

伍婉華指出，今天各地可見陽光，基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫降雨，明天白天桃園以北、東半部及恆春有短暫降雨，晚間至周五水氣增多，桃園以北、東半部、恆春地區及中南部山區有短暫降雨，且桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢，周四中南部平地也有降雨。

她表示，周六水氣略減，桃園以北、東半部、恆春地區及新竹以南山區仍有零星降雨。下周一冷空氣減弱，僅剩迎風面有降雨情形。

溫度方面，伍婉華指出，今天氣溫回升，清晨新竹、苗栗仍有12至13度低溫，最低出現在新竹關西11.8度，白天各地都有26至28度。明天冷空氣影響，北部及東北部高溫略降為23至24度，晚間起各地逐日降溫，全台有感。

她指出，周四晚間至周五清晨金門、馬祖及北部空曠地區約11至12度，中南部及東北部13至14度，其他地區16至17度；白天高溫在馬祖也只有13度，北部及東北部都在20度以下，中南部23至24度，周末才會逐漸回溫。

伍婉華也說，明天晚間至周四3500公尺以上，及周四至周五3000公尺以上高山有降雪或路面積冰機率。另外，今、明天沿海風浪增大，基隆北海岸、東半部沿海、綠島、蘭嶼及恆春有長浪；新北至屏東、綠島、蘭嶼、澎湖及馬祖有強風，提醒民眾留意。